台東跨年嗨翻！張惠妹當總導演 玖壹壹春風曝內幕

金曲天后張惠妹（阿妹）12月31日率領一票歌手回到家鄉台東跨年開唱，特別的是這次沒有主持人，僅由DJ串場，不只現場湧入超過10萬人，線上直播最高同時觀看人數更衝破25萬人，氣氛嗨到最高點，整場演出被PTT網友封為「2025最頂」。

阿妹親自操刀當總導演

此次台東跨年晚會由阿妹親自擔任總導演，號召玖壹壹、葛仲珊、Saya、A-Lin、戴愛玲、持修、范曉萱等重量級歌手齊聚台東，卡司橫跨金曲天后、天團與人氣唱將，堪稱近年跨年晚會最豪華陣容之一。

玖壹壹春風爆：酒水免錢、吃好住好

擔任開場演出的天團玖壹壹，團長春風也在後台分享趣事，透露阿妹從彩排就親自到場關心所有歌手狀況，對參與演出的貴賓照顧得無微不至，「大家吃好、住好，酒水都免錢的。」

雖然春風本人不喝酒，但他笑說：「我昨天看到那些姐姐們喝到凌晨四點，才有今天這麼精彩的演出，謝謝妹姐。」

直播在線人數衝上25萬

隨後PTT（批踢踢）湧入大量討論，有鄉民綜觀各縣市跨年晚會後好奇，台東跨年有大咖、有懷舊歌曲、有熱情觀眾，沒有主持人串場，講一些不好笑的笑話或是尷尬的訪問，忍不住讚嘆「是真的是音樂的投入，完全想要一起動起來，台東跨年晚會是不是2025最頂？」

底下網友直言，「唱到吐」「也沒廣告中斷情緒」「夢回十幾年前的跨年演唱會等級」「不用官員、主持人、廣告斷法，好爽」「沒奇怪的主持人硬卡，每個藝人唱的很爽」「氣氛最好！也沒主持人，最自在的感覺」「歌手自己控場就好」「快20萬收看，真的猛。」

而台東跨年線上收看直播人數一度飆到25萬，也有鄉民震驚發文「台東怎這麼多人，可以到25萬，有沒有這麼扯，那台東不就一個X翻全部。」



