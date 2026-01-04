台東跨年夜吸金破千萬！

二○二六台東跨年晚會圓滿落幕，舞台演出吸睛，獲得各界肯定，台下「美食無圍牆演唱會經濟學」同樣成為焦點。今年跨年市集擴大至一八六攤，搭配「消費加倍券」機制，帶動買氣，創造突破千萬元營業收入，成功將人潮轉化為實質產值（見圖），為經濟再添亮點。

台東縣政府表示，為刺激消費並回饋在地攤商，跨年推出「消費加倍券」，民眾以現金一○○元兌換二○○元消費券，共發放一萬份（二萬張），當日即索取一空。在加倍券帶動下，市集內美食、飲品、輕食等攤位買氣升溫，不少攤商反映，民眾消費意願提高，備貨量全數售罄，人潮轉化為實際營收，成果相當有感。

廣告 廣告

台東縣政府指出，跨年不只是一次性熱鬧，更是檢驗城市經濟韌性的時刻。長期以「慢經濟」作為施政主軸，讓遊客留下來、吃得到、買得到，讓消費留在台東，成為支持在地產業力量。今年晚會的成果顯示，只要搭配適切的行銷工具與消費場域設計，不僅創造話題，成為推動地方經濟的有效引擎。

財經處表示，今年市集以民眾為核心，設共食座位區，獲得民眾肯定。同時結合大型電視牆與草地空間「觀幕區」，一邊享用美食，一邊感受演唱會氛圍，提升整體參與感，延長停留時間，進一步增加消費次數。

除美食外，也納入遊戲、文創及農特產品等，滿足不同族群需求，攤商皆經過事前審核與食安管理，確保民眾吃得安心、買得放心。

財經處強調，跨年晚會結合觀光、人流與消費的節慶經濟平台，持續透過活動設計與政策工具，引導人潮有效轉化為在地消費，讓熱鬧不只是過境，成為推動地方產業成長動能。

為讓民眾更了解活動盛況，財經處於官方臉書專頁分享跨年市集實況影片，完整內容可至「台東財經FB粉絲專頁」。