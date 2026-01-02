台東跨年夜獲盛讚 藍前發言人讚饒慶鈴創「台東模式」

國民黨前發言人鄧凱勛稱讚2026台東跨年晚會建立了成功的「台東模式」。 圖擷取自國民黨前發言人鄧凱勛臉書

[Newtalk新聞] 2026台東跨年夜引發熱議，天后藝人「阿妹」張惠妹率軍返鄉操刀的跨年晚會，當天直播人數一度衝破28萬大關，讓張惠妹與演出藝人們備受讚揚。國民黨前發言人鄧凱勛今（2日）則稱讚，台東縣長饒慶鈴的台東縣府建立了全新的「台東模式」 ，示範了如何展示土地的黏著度、在地風土民情與藝術文化的完美結合。

鄧凱勛表示，今年他也在台東現場，深刻感受到那種只屬於台東的氛圍，一種自然、自在、且極具溫度又不譁眾取寵的氛圍，這場跨年之所以能成為「教科書」等級的案例，關鍵在於台東縣府敢於打破常規，建立了全新的「台東模式」。

鄧凱勛指出，這場跨年晚會，沒有主持人，讓串場時間變成觀眾的大型KTV；融入台東特有的溫度，讓所有參與的觀眾甚至攤商樂在其中，互相堆疊情緒；讓音樂回歸音樂本身，不搞花俏的綜藝梗，純粹用實力說話；像跟歌手的同樂會，台上台下零距離，溫馨又自在；縣府選擇退到最後面，把舞台完全交還給音樂與觀眾，展現極高的政治智慧。

鄧凱勛話中帶刺稱，真正的「城市行銷」，絕對不是燈光打得夠閃亮，或是市長、民意代表把頭髮染成粉紅色，那種只做表面功夫，卻缺乏文化底蘊，也缺乏溫度。真正有溫度，是來自對土地的認識、文化的尊重，與對參與者的體貼。

另根據台東縣政府公開招標資料顯示，「114年台東縣歲末系列活動」委託專業服務案總預算高達3500萬元，但得標的「野聲音娛樂有限公司」公司登記資本額僅20萬元，更獲得3000萬元國發會補助。

鄧凱勛表示，「青鳥」不用見不得別人好，硬要把功勞歸功「中央補助加持」，他們不禁想問，綠營縣市也有中央補助，為什麼找不來這樣的神級卡司？光是阿妹跟 歌手A–Lin 的等級，把錢當成衡量標準而忽視台東縣府的力邀與努力，完全是搞不清楚狀況。

鄧凱勛認為，A–Lin 在演唱會就感謝阿妹的促成，而阿妹也是基於對台東縣的信任而來，正是因為台東縣政府的努力是將跨年場變成歌手足夠信任，人民能夠享受的音樂空間，這場跨年，不只是辦了一場演唱會，而是創造了台灣大型活動的一個里程碑。

