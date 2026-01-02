台東跨年她難招架！阿妹喊「縣長怎不見？」真相曝 網笑：烈酒女團太鬧
實習記者藍子瑄／台東報導
今年台東跨年晚會意外誕生經典名場面，天后 張惠妹 在倒數煙火後突然一句「欸，縣長怎麼不見了？」讓現場瞬間笑翻。事後有網友挖出現場畫面，揭開縣長「神秘消失」的過程，引發熱烈討論。這場被封為「神仙同台」的跨年晚會，集結阿妹、戴愛玲、葛仲珊 等「大E人」陣營輪番上陣，不僅讓全場笑點不斷，也被網友笑稱根本是一組「烈酒女團」。
有網友在Threads分享一段倒數煙火時的畫面，在網路上瘋傳。畫面中，A-Lin情緒高漲，不斷重複高喊「東帶我走」，阿妹也熱情向觀眾祝賀新年快樂。下一秒，阿妹才突然想起縣長，疑惑問道：「欸，縣長怎麼不見了？」一旁的 桑布伊 接話回應「縣長掉下去啦」，讓阿妹忍不住大讚：「台東怎麼這麼厲害啦！」現場氣氛瞬間笑聲不斷。
相關片段曝光後，引來大批網友留言笑說「重播一個小時都不膩」、「好像有關心縣長，但沒有很多」、「這根本是最ㄎㄧㄤ的跨年現場」，甚至有人形容「人家是獵魔女團，台東是烈酒女團」，整段畫面被網友形容為「完全失控但又超好笑」。
隨著影片持續在網路發酵，還有網友再度於Threads發文表示，「有人上傳完整版了，我終於可以解開縣長消失之謎」。從影片中可見，縣長在致詞結束後，便以輕快的小步伐悄悄離開舞台，貼文曝光後，再度引發網友熱烈討論。
不少網友笑說縣長「消失得有夠快」，也有人打趣表示「縣長也招架不住這群大E人」、「先下台補幾口『飲料』再上來」、「也太可愛了，趁亂偷溜」。更有留言幽默調侃，「當縣長是不是為了可以請喜歡的藝人來」。
也有網友指出，今年台東跨年晚會並未出現常見的「列隊揮手、恭送長官下台」橋段，整體節奏反而更貼近演唱會形式，不僅自然、不尷尬，也被認為是台東跨年今年備受好評的重要原因之一。
更多三立新聞網報導
跨年完心臟最危險？醫曝「5大地雷」恐同時引爆 12、1月成死亡高峰
不是完美偶像卻最真！曹西平辭世 狄志為憶他：真的「很難不被注意」
文組也能進台積電！網揭「1條件」易卡關 薪水竟不輸工程師
2026台北車展／全球限量「保時捷神車」！天價逾1500萬 1亮點車迷暴動
其他人也在看
張惠妹辦跨年被讚爆！嗨翻喊「後台有補飲料」 大合照網笑翻：烈酒女團
由天后張惠妹一手打造並親自擔任總導演的台東跨年晚會，31日晚間在台東登場，憑藉頂級卡司、流暢節奏與高密度演出內容，被觀眾與網友一致封為「全台最強跨年晚會」，相關片段在社群平台瘋傳，討論度持續延燒，讓大家笑聲他們是「烈酒女團」。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 13
阿妹跨年演唱遭出征 名醫怒轟：有需要被青鳥羞辱嗎？
醫師蘇一峰今（2）日在社群平台臉書發文指出，天后張惠妹過去曾因在陳水扁執政時期領唱國歌遭對岸封殺，損失鉅額代言。如今她回台東舉辦跨年演唱會，卻遭「青鳥」陣營批評，甚至將其演唱會預算與其他爭議事件類比，引發網路熱議。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 41
歐陽娜娜中國跨年出包！「NG畫面流出」中國網友不忍開嗆：聽不下去
大提琴才女歐陽娜娜在2025年的最後一夜，以「歌手」身分驚艷全場，當晚她在江蘇衛視跨年晚會上，搭檔大陸人氣歌手黃子弘凡，兩人在浪漫的玫瑰花車中甜蜜合唱《我的愛沒前奏》。不過網友驚見直播時「歌詞跟不上」，無情留言「聽不下去了」。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 15
台東跨年封神！拿3500萬標案「張惠妹的他」說話了 醫轟青鳥：憑什麼羞辱天后
2026全台跨年晚會大車拚，台東《東！帶我走》在沒有主持人、沒有冗長的長官致詞及廣告，全由大咖歌星串場演唱，演出幾乎零冷場，被網友一致封為全台最強跨年晚會，當天直播在線人數甚至突破20萬人次。台東跨年晚會封神後，拿下3500萬的標案，但資本額僅20萬的公司也引發討論，而拿下標案「野聲音娛樂」幕後老闆正式這場精彩晚會幕後最大的推手，天后張惠妹。 台東跨年晚......風傳媒 ・ 1 小時前 ・ 13
李沛旭回歸演藝圈！「肌肉炸裂」嚇壞對手 球星看傻眼
李沛旭回歸演藝圈！「肌肉炸裂」嚇壞對手 球星看傻眼EBC東森娛樂 ・ 11 小時前 ・ 9
凌晨1點還在大巨蛋！「偶像劇男神」竟是蔡依林演唱會幕後...真相曝光
天后蔡依林（Jolin）睽違6年重返台北開唱，30日起一連3天在台北大巨蛋舉辦《PLEASURE》世界巡迴演唱會，團隊豪砸新台幣9億元打造「愉悅宇宙」，視覺與聽覺雙重饗宴令粉絲為之瘋狂。偶像劇男星邱昊奇事後在社群曬出自己擔任蔡依林演唱會幕後工作人員的花絮，瞬間引發熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
林俊傑女友「七七」背的「冰淇淋包」被挖出要價近百萬！傳擁紐約、東京房產 網友熱議：這身價不簡單！
照片中一家人同框笑容自然，而最引發討論的，正是站在一旁陪同入鏡的長髮女生，被眼尖網友一眼認出正是近期頻頻被點名、小林俊傑21歲的女友「七七」，也讓這張原本單純的慶生照，瞬間被視為感情狀態正式浮上檯面的關鍵瞬間。隨著照片熱傳，七七的身分背景也被陸續起底！她的...styletc ・ 2 天前 ・ 20
張惠妹台東跨年晚會封神！公司資本額20萬「卻拿3千萬案子」驚人背景曝
2026台東跨年晚會被網友封為全台最強，幕後最大推手正是天后張惠妹。演出不僅集結A-Lin、玖壹壹等超過10組重量級卡司，更由張惠妹親自擔任總導演，從節目節奏到舞台氛圍全面掌控，讓整場演出零冷場，成功掀起討論熱潮，直播在線人數甚至突破20幾萬人次觀看，承辦整場演出的公司背景也曝光了。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 60
台東跨年獲好評網求重播！縣長饒慶鈴回應
2025全台各地舉辦跨年晚會，一起迎接2026新的一年；其中台東場的卡司強大，總導演天后張惠妹攜手A-Lin嗨翻現場，許多網友事後才知台東跨年如此精采，希望能重新上架影片，但縣長饒慶鈴和主辦單位皆表示，受限於版權，僅有直播當下可看。中時新聞網 ・ 6 小時前 ・ 3
主播鄭亦真生了！送女兒「台積電股票」當見面禮
主播鄭亦真生了！她2日分享已於元旦當天，順利生下女兒，自12月12日就開始待產，鄭亦真字句間滿是人母的喜悅：「聽到小桃哇哇哇的哭聲，我知道我跟歐巴會用盡所有的愛來呵護她一輩子。」夫妻倆更是送上台積電的股票給女兒，作為見面禮：「讓她一出生就成為護國神山的小小股東！」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前 ・ 11
金智媛相隔十年短髮回歸！新劇化身天才女醫，幹練造型美翻天！
金智媛為了新劇《Doctor X：白色黑手黨時代》換上帥氣短髮造型，此劇改編自2012年的日劇《派遣女醫X》，故事以「只用實力說話」的天才外科女醫桂秀晶為核心人物，她不屬於任何體制、不接受權力收編，只相信手術刀與技術本身。在這個醫療行為被金錢與權勢操控的時代，她像是一...styletc ・ 3 小時前 ・ 6
被問「開過靈車嗎」 邰智源神回地獄哏全場失守
實境節目《真料理兩鍋論》於上周首播後，YouTube 頻道上架四天已累積 65 萬點擊率，主持人邰智源、羅時豐、黃鐙輝、KID 林柏昇、溫妮、丘涵日前一同開香檳、切蛋糕慶功。本周播出的全新級數，邰智源笑稱自己幾乎什麼車都開過，羅時豐追問「那你靈車開過嗎？」邰智源的回應更是大開自己地獄哏。Yahoo奇摩娛樂訊息 ・ 23 小時前 ・ 5
李玉璽母傳急抱孫「擔心許允樂38歲生不出來」對話截圖直接打臉
許允樂與李玉璽去年12月中宣布結婚，由於兩人從認愛到結婚短短不到一年時間，不少人猜想是否女方已有身孕，不過消息遭男方間接否認。近期更是傳出婚事曾被李玉璽的家人反對？對此，許允樂也親自回應傳聞，還曬出與李媽媽的對話紀錄，打臉謠言。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前 ・ 1
資深女星宣布升格當阿嬤「2個兒子差不到十天」 三人真實關係曝光了
藝人況明潔近日在社群平台分享與連晨翔、陳奕相約見面的合照，三人因戲結緣、戲外續前緣，互動溫馨熱絡。況明潔也在貼文中提到，老公麥可全程相伴，而連晨翔更是她人生中第一位正式收下的乾兒子，緣分之深讓她直呼「真的很難說清楚」。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 2
最強跨年哪場？阿妹坐鎮網推「免費聽到爽」嗨翻28萬人直接封神全台跪了
跨年夜剛落幕正式邁入2026，全台跨年表演話題仍持續延燒，其中最被網友一面倒推爆的，莫過於由「妹神」張惠妹擔任總導演的「2026 台東跨年晚會 東漂去旅行：〈東！帶我走〉」晚會。這場被網友狂讚為「免費聽到爽」、「一個台東幹翻全台」的跨年舞台，不僅在線上直播創下最高峰超過28萬人同時觀看的驚人數字，現場更湧入逾10萬人，堪稱2025年最強跨年晚會，2026年最震撼的開年畫面之一。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
瓊瑤翩然離世1年！《還珠格格》跨年突曝喜訊：紅塵作伴活得瀟瀟灑灑
瓊瑤翩然離世1年！《還珠格格》跨年突曝喜訊：紅塵作伴活得瀟瀟灑灑EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 5
邵雨薇跨年醉倒 吳慷仁緊黏放閃
邵雨薇與吳慷仁2017年合作《極品絕配》傳出熱戀，期間曾傳出分手又復合的消息，也一度被爆秘婚。如今邵雨薇在社群網站上貼出與吳慷仁的甜蜜互動，再度引發粉絲關注。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前 ・ 發起對話
《戲說》女星宣布結婚！喜曬中式婚紗美照：成為更完整的自己
8點檔女星許鈞鈞以《戲說台灣》、《願望》等劇打開知名度，沒想到才剛迎接新年，她就拋出結婚震撼彈，感性提到選擇牽起一雙手，「不是因為完美，而是篤定」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 7
Lulu根本變成跨年主持人⋯廣告時間繼續唱 陳漢典手畫圈圈笑出來
「2026雄嗨趴」找來陳漢典、木木搭上阿本擔任主持人，開場則是Lulu。今年Lulu發了專輯，他連續主持了12年的跨年，第一年以歌手身份踏上舞台，陳漢典在介紹Lulu出場時，情緒價值給滿，他說：「她不只是會主持，她還會唱歌！是全能女神」。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 14
大安森林公園擠爆民眾「邊哭邊跨年」！楊貴媚大雨中陪哭 活動紅上CNN
蔡明亮導演代表作、國片《愛情萬歲》中，楊貴媚在大安森林公園長椅上長達7分鐘的痛哭場面，被影迷封為台灣影史最經典鏡頭之一。為致敬這場名場面，「大安森林公園一邊哭一邊跨年」活動自2023年底發起以來，年年吸引影迷朝聖，今年邁入第三屆，跨年夜再度號召民眾一起從2025年哭到2026年。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 15