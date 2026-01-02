台東跨年她難招架！阿妹喊「縣長怎不見？」真相曝 網笑：烈酒女團太鬧

實習記者藍子瑄／台東報導

天后 張惠妹 在倒數煙火後突然一句「欸，縣長怎麼不見了？」讓現場瞬間笑翻。（圖／台東縣政府提供）

今年台東跨年晚會意外誕生經典名場面，天后 張惠妹 在倒數煙火後突然一句「欸，縣長怎麼不見了？」讓現場瞬間笑翻。事後有網友挖出現場畫面，揭開縣長「神秘消失」的過程，引發熱烈討論。這場被封為「神仙同台」的跨年晚會，集結阿妹、戴愛玲、葛仲珊 等「大E人」陣營輪番上陣，不僅讓全場笑點不斷，也被網友笑稱根本是一組「烈酒女團」。

有網友在Threads分享一段倒數煙火時的畫面，在網路上瘋傳。畫面中，A-Lin情緒高漲，不斷重複高喊「東帶我走」，阿妹也熱情向觀眾祝賀新年快樂。下一秒，阿妹才突然想起縣長，疑惑問道：「欸，縣長怎麼不見了？」一旁的 桑布伊 接話回應「縣長掉下去啦」，讓阿妹忍不住大讚：「台東怎麼這麼厲害啦！」現場氣氛瞬間笑聲不斷。

相關片段曝光後，引來大批網友留言笑說「重播一個小時都不膩」、「好像有關心縣長，但沒有很多」、「這根本是最ㄎㄧㄤ的跨年現場」，甚至有人形容「人家是獵魔女團，台東是烈酒女團」，整段畫面被網友形容為「完全失控但又超好笑」。

隨著影片持續在網路發酵，還有網友再度於Threads發文表示，「有人上傳完整版了，我終於可以解開縣長消失之謎」。從影片中可見，縣長在致詞結束後，便以輕快的小步伐悄悄離開舞台，貼文曝光後，再度引發網友熱烈討論。

不少網友笑說縣長「消失得有夠快」，也有人打趣表示「縣長也招架不住這群大E人」、「先下台補幾口『飲料』再上來」、「也太可愛了，趁亂偷溜」。更有留言幽默調侃，「當縣長是不是為了可以請喜歡的藝人來」。

也有網友指出，今年台東跨年晚會並未出現常見的「列隊揮手、恭送長官下台」橋段，整體節奏反而更貼近演唱會形式，不僅自然、不尷尬，也被認為是台東跨年今年備受好評的重要原因之一。

