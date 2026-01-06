台東跨年封王引爆熱潮！A-Lin感性致謝張惠妹 春風幽默虧：姐還要喝嗎？

A-Lin登上台東跨年舞台演出，與張惠妹、戴愛玲同台飆唱，氣氛嗨翻全場。（圖／臺東縣政府提供）

2025年跨年晚會中，台東場因張惠妹領軍、集結原民三大實力女聲而被封為「全台最強跨年」。其中，A-Lin在演出後於社群平台感性發文致謝張惠妹邀請，結果卻被玖壹壹成員春風一句「姐還要喝嗎？」留言幽默虧爆，笑翻一票粉絲，留言區瞬間熱鬧起來。

玖壹壹成員春風在A-Lin貼文下幽默留言「姐還要喝嗎？」，引來粉絲爆笑熱議。（圖／翻攝自IG @lulin168）

演出結束後，A-Lin近日首度透過社群平台發文，感性回憶當晚盛況。她感謝張惠妹的邀約，並寫下：「只有Mei姐的號召力，才能讓跨年這麼精彩！」同時也致謝台東縣政府與縣長饒慶鈴全力促成此事，並以「#心還在台東」收尾，展現對這次演出的深刻情感。

該篇貼文一發出，春風即現身留言區，用一語雙關方式虧問：「姐還要喝嗎？」，搭上三人被網稱為「烈酒組合」，引起粉絲爆笑回應。值得一提的是，A-Lin當晚即興哼唱的「那魯one、那魯two、那魯three…那魯Seven Eleven」，更成為全場意外亮點，也在網路上迅速掀起模仿潮，成為2026年開年首波熱門迷因。

這場被形容為夢幻級的跨年演出，由張惠妹坐鎮家鄉台東，邀來「天生歌姬」A-Lin與「鐵肺女王」戴愛玲共襄盛舉，三人高音飆唱、情感張力爆棚，獲封為「烈酒女團」。現場觀眾突破十萬人，氣氛嗨翻，被網友狂讚為跨年巔峰。

台東縣長饒慶鈴亦在貼文下留言表示，感謝歌手們陪伴台東迎接新年，台東國際地標更已成為跨年後的熱門打卡與約會景點。網友則紛紛回應：「那魯灣的部分太洗腦了」、「希望明年再合體」、「原民天后組合超震撼」、「台灣有原住民真的很驕傲」、「2026年雙A天后請合作一曲」。

張惠妹、A-Lin與戴愛玲的跨年同台，不僅唱響當晚，也為台東打響新年第一炮，粉絲更期待未來三位女將有更多合作，打造原住民天后級的音樂經典。

