台東跨年封神卻遭疑「標案黑幕」？ 網怒：少侮辱張惠妹

張惠妹把實力派歌手聚集到台東跨年，全程無廣告、無冷場被封神。（圖／翻攝自張惠妹 A-mei/A-mit臉書）





2026台東跨年演唱會找來天后張惠妹擔任總導演，號召A-Lin、范曉萱、戴愛玲等超實力歌手登台，沒有廣告、沒有主持人、沒有政治，被民眾封神。不過卻有網友起底，這場跨年活動是由20萬資本額的公司，拿下3500萬的政府標案，似乎在暗指不當，相關貼文讓許多人都怒了，「少用你那噁心的政治來污（侮）辱張惠妹」。

資本額20萬公司 拿下3500萬標案

有網友在threads上分享，台東跨年晚會，由資本額20萬的野聲音娛樂有限公司，得標3500萬的政府標案（限制性招標），「這樣大家知道資本額跟有沒有能力得標，兩者之間沒有關聯了嗎？」明顯將先前的「小吃店疫苗標案」及「馬桶軍火標案」，與這次的阿妹跨年演唱會標案混為一談。

網友氣炸：別侮辱張惠妹

不過相關貼文卻被其他網友炎上，直呼以張惠妹的名聲及能力，怎麼會有人質疑圖利，「拿阿妹出來扯政治的，都給我去台東跪著」「笑死，阿妹貼錢辦活動回饋鄉親，你做什麼爛比喻？」「娛樂公司標跨年晚會有問題嗎？」「少用你那噁心的政治來污（侮）張惠妹」「資本額有限，但魅力無限」，也有人透露，得標的野聲音娛樂有限公司一直有實際收入，並非剛成立的，且過去從事相關的工作採購都有履約，完全合乎採購法。

廣告 廣告

「限制性招標」是指政府機關不進行公開公告，而是邀請特定廠商參與比價或議價的採購方式，主要用於公開招標不適用、有特殊需求（如技術性高、專業性強、需保密、有緊急性等）的情況，目的是確保採購品質或符合特定時效與安全要求，通常是機關選定符合條件的廠商進行比價或議價，最終擇優決標。

更多東森新聞報導

跨年「聽A-Lin的話」 超簡短致詞被讚爆...台東縣長回應了

張惠妹唱「鋼鐵男子」致敬！林智勝感性謝球迷一路給掌聲

中職／阿妹今晚降臨助威！林智勝引退賽40000人滿座

