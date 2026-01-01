台東跨年封神！張惠妹一聲號召「大咖歌手全到」 完勝全台灣關鍵曝光

〔記者邱奕欽／台北報導〕「阿妹」張惠妹此次回到家鄉台東坐鎮跨年夜，號召10組出身台東或與台東情感深厚的歌王歌后級好友齊聚同歡，演出全程沒有主持人、沒有官員致詞、也沒有任何廣告置入，意外「ㄎㄧㄤ到封神」被狂讚顛覆傳統跨年晚會模式，Threads、PTT上的討論更是瞬間洗版，網友也找出此次台東跨年的制勝關鍵。

台東跨年卡司被封為「神仙打架」，張惠妹一口氣集結玖壹壹、葛仲珊、Saya、A-Lin、戴愛玲、持修、范曉萱等實力派歌手輪番開唱，羨煞許多不在現場的網友，連Threads、PTT等平台都被台東跨年的話題全面攻佔，頻頻洗版讓討論熱度居高不下。

廣告 廣告

不僅如此，更有人連夜在Threads上狂問「台東到底怎麼辦到的？」網友們也熱心分析提出自己的看法，有人表示「找到為什麼台東這麼嗨了，總導演aMEI！」原來總導演就是張惠妹本人。更有網友細心分析點出關鍵優勢，包含「沒有乾尬串場」、「沒有政治致詞」、「歌手一上台就是連續輸出的熱唱模式」，因此氣氛從頭炸到尾，更被封為「超大型戶外KTV！」

「玖壹壹」春風也親自透露幕後秘辛，笑說張惠妹從彩排就全程盯場，「讓大家吃好住好，酒水都免錢」，雖然自己不喝酒，但看到其他歌手一路喝到凌晨4點，才成就跨年夜這麼精彩的演出。張惠妹更笑說自己「下午2點就在後面囉」，整晚不時被捕捉到在後台跟著前台一起跳、一起嗨的畫面，讓同場的A-Lin也忍不住搞笑補刀「而且我們一直補妝！」舞台上台下毫無距離感。

【看原文連結】

更多自由時報報導

25萬人在線搶看阿妹！台東跨年被讚「全台最頂」 網列3大優點：這才叫誠意

鐵肺歌姬現蹤台東嗨爆 春風爆料「全台灣最頂跨年」內幕

天后也瘋迷因？阿妹跨年嗨唱「HEYYEYAA」內行揭29年前神級翻唱秘辛

張惠妹台東跨年8千發煙火炫爆 唱CORTIS「吳麗萍」10萬人笑瘋

