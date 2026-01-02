台東跨年封神！拿3500萬標案「張惠妹的他」說話了 醫轟青鳥：憑什麼羞辱天后

2026全台跨年晚會大車拚，台東《東！帶我走》在沒有主持人、沒有冗長的長官致詞及廣告，全由大咖歌星串場演唱，演出幾乎零冷場，被網友一致封為全台最強跨年晚會，當天直播在線人數甚至突破20萬人次。台東跨年晚會封神後，拿下3500萬的標案，但資本額僅20萬的公司也引發討論，而拿下標案「​野聲音娛樂」幕後老闆正式這場精彩晚會幕後最大的推手，天后張惠妹。

台東跨年晚會在12月31日晚間18時由玖壹壹開場後，知名歌手輪番上陣，包含葛西瓦、李英宏、葛仲珊、張惠春、戴愛玲、桑布伊、持修、范曉萱，到最後23時由A-Lin、張惠妹兩位天后合體後來到整場最高潮。有趣的是，相較於其他縣市跨年晚會，最後的長官排排站，台東縣長饒慶鈴逼近最後倒數時才上台，且發言僅短短2分鐘，A-Lin更笑稱「你只有幾秒哦」，現場氣氛相熱熱絡。

「20萬資本額標3500萬案子」意外引發討論



值得注意的是，由於日前國防部軍火標案爆發爭議，在野質疑如裝修等小資本額業者何以能標得軍方標案，而台東跨年演唱會，根據公開招標資料，「114年台東縣歲末系列活動」招標金額為新台幣3500萬整，為限制性招標，得標廠商為野聲音娛樂有限公司，資本額為新台幣20萬，由張惠妹經紀人陳鎮川創立。就有媒體及網友拿台東跨年對比軍火標案。民眾黨新竹縣黨代表徐勝凌就質疑，把專業的演出標案，跟跨行業標軍火的案例混在一起講，真的很牽強。​

他也說，光是「張惠妹」這個名字，就已經是一個成熟的商業品牌了；另據媒體報導，野聲音娛樂的社群平台清楚標註「老闆是張惠妹」，陳鎮川也出面回應，表示野聲音娛樂就是張惠妹的公司。醫師蘇一峰今（2）日也在臉書表示，張惠妹應該沒想到，她20年前唱國歌被中國封殺損失幾十億，可謂是當時的青鳥女神；但這次在家鄉辦跨年演唱會，卻被綠營青鳥拿來攻擊「只有20萬居然能接跨年」，他也酸「拿張惠妹天后辦演唱會來類比台南茶行辦炸藥軍火？張惠妹辦過的演唱會這麼多，有需要被青鳥拿來羞辱嗎？」

