台東跨年封神！網挖出20年前S.H.E跨年「搭直升機趕場」她嚇到尖叫

娛樂中心／蔡佩伶報導

女子天團S.H.E，Selina（中）、Hebe（右）、Ella（左）出道24年，三人情誼始終如初，就像家人一樣。（圖／翻攝自Selina IG）

台東跨年被譽為是全國最強，也讓網友們開始回味以往跨年的卡司，然而，有網友挖出女團「S.H.E」20年前跨年趕場的趣事，提到當時她們是搭直升機，其中懼高的Hebe（田馥甄）更是顯得忐忑不安。

S.H.E在2005年跨2006年時一共有三場演出，有趣的是她們是搭直升機趕場，據當時媒體報導，Hebe（田馥甄）誤以為只是噱頭，坦言有懼高症的自己搭上飛機後，一定會尖叫，果不其然在飛機起飛後，Hebe率先尖叫出聲。

S.H.E搭機唱跨年不只在當年掀起話題，如今也再度被網友翻出討論，眾人見狀則留言笑說「Hebe也太好笑」、「因為那時候高鐵應該還沒開通」、「現在已經沒有這種排場了」、「以前跨年夜看電視追他們的真的很開心」。

S.H.E是許多大小朋友的回憶。（圖／翻攝自IG）

