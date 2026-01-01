台東跨年阿妹、A-Lin包辦主持唱歌！花蓮跨年、金門跨年⋯2026東部跨年活動卡司、時間地點、轉播、煙火一次看！
2025-2026年全台跨年晚會陸續公布藝人卡司， 花蓮跨年「太平洋觀光節」首波卡司邀請李聖傑、VERA登台，並施放全台最大16吋高空煙火，搭配「千輪多彩煙火」與金色光瀑特效！台東跨年請到張惠妹登台，號召10組出身台東、或喜愛台東的歌王歌后級好友齊聚一堂，包括A-Lin、玖壹壹、范曉萱&100%、李英宏、葛仲珊、持修等金曲常客，在海風與浪聲中領唱跨年倒數！此外離島的金門和馬祖也有精心安排的跨年晚會，相關跨年資訊陸續公布中，一起來期待還會有哪些藝人在東部陪大家一起跨年吧！
2026台東跨年｜「東！帶我走」2026台東跨年晚會
2025-2026台東跨年超狂卡司公開！張惠妹今年站上台東跨年舞台，由她登高一呼號召了10組出身台東、或喜愛台東的歌王歌后級好友齊聚一堂，攜手A-Lin、玖壹壹、范曉萱&100%、李英宏、葛仲珊、持修等金曲常客，在海風與浪聲中領唱跨年倒數，帶領數萬民眾迎接2026第一道曙光！
時間：2025/12/31（三）18:00～01:00
地點：台東市國際地標
演出藝人：張惠妹 (aMEI)、A-Lin、玖壹壹、范曉萱&100%、李英宏、葛仲珊、持修、戴愛玲、葛西瓦、SAYA、桑布伊
直播 / 轉播：
(1) 電視轉播：待公布
(2) 直播平台：饒慶鈴 縣長 Facebook、臺東縣政府 Taitung County Government YouTube、LINE 旅遊
2026花蓮跨年｜花蓮太平洋觀光節跨年演唱會
「2025-2026花蓮太平洋觀光節」跨年演唱會，將於12/31晚上8點在花蓮市東大門廣場登場。首波卡司包括情歌天王李聖傑與超人氣男團Ozone、VERA等，現場還將施放全台最大16吋高空煙火，搭配「千輪多彩煙火」與金色光瀑特效，打造震撼的跨年夜。
👉花蓮太平洋觀光節跨年演唱會 首波卡司曝光
時間：2025/12/31（三）20:00~00:30
地點：花蓮市東大門廣場
演出藝人：Czecho No Republic、李聖傑、Ozone、VERA、魏如昀、阿布絲、柏霖 PoLin、張語噥Sammy、偏執狂樂團 Monomania、海子 Haiz
直播 / 轉播：花蓮縣長 徐榛蔚 Facebook、三立新聞網 YouTube、Vidol TV
▌離島跨年
2026金門跨年｜金采門耀2026喜納滿城
時間：2025/12/31（三）18:30~00:30
地點：金城鎮莒光共融公園
主持人：梁赫群、黃沐妍
藝人卡司：Matzka、柯有倫、詹雅雯、閻奕格、李浩瑋 Howord Lee、江志豐、AKB48 Team TP、ELL&s、momo親子台、TrueLive真實樂園
直播 / 轉播：待公布
