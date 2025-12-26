台東跨年張惠妹、A-Lin、玖壹壹、范曉萱齊聚！李聖傑登花蓮跨年！2026跨年東部卡司、跨年煙火、時間地點、轉播資訊懶人包！

2025-2026年全台跨年晚會陸續公布藝人卡司， 花蓮跨年「太平洋觀光節」首波卡司邀請李聖傑、VERA登台，並施放全台最大16吋高空煙火，搭配「千輪多彩煙火」與金色光瀑特效！台東跨年請到張惠妹登台，號召10組出身台東、或喜愛台東的歌王歌后級好友齊聚一堂，包括A-Lin、玖壹壹、范曉萱&100%、李英宏、葛仲珊、持修等金曲常客，在海風與浪聲中領唱跨年倒數！此外離島的金門和馬祖也有精心安排的跨年晚會，相關跨年資訊陸續公布中，一起來期待還會有哪些藝人在東部陪大家一起跨年吧！

2026台東跨年｜「東！帶我走」2026台東跨年晚會

「東！帶我走」2026台東跨年晚會卡司出爐。（圖／台東跨年晚會 FB）

2025-2026台東跨年超狂卡司公開！張惠妹今年站上台東跨年舞台，由她登高一呼號召了10組出身台東、或喜愛台東的歌王歌后級好友齊聚一堂，攜手A-Lin、玖壹壹、范曉萱&100%、李英宏、葛仲珊、持修等金曲常客，在海風與浪聲中領唱跨年倒數，帶領數萬民眾迎接2026第一道曙光！

時間：2025/12/31（三）18:00～01:00

地點：台東市國際地標

演出藝人：張惠妹 (aMEI)、ALin、玖壹壹、范曉萱&100%、​​​​​​​李英宏、​​​​​​​葛仲珊、​​​​​​​持修、​​​​​​​戴愛玲、​​​​​​​葛西瓦、​​​​​​​SAYA、桑布伊

直播 / 轉播：

(1) 電視轉播：待公布

(2) 直播平台：饒慶鈴 縣長 Facebook、臺東縣政府 Taitung County Government YouTube、LINE 旅遊

官方粉絲團：https://www.facebook.com/089.taitung.party

2026花蓮跨年｜花蓮太平洋觀光節跨年演唱會

李聖傑、VERA將登上花蓮跨年舞台。（圖／花蓮縣政府）

「2025-2026花蓮太平洋觀光節」跨年演唱會，將於12/31晚上8點在花蓮市東大門廣場登場。首波卡司包括情歌天王李聖傑與超人氣男團Ozone、VERA等，現場還將施放全台最大16吋高空煙火，搭配「千輪多彩煙火」與金色光瀑特效，打造震撼的跨年夜。

時間：2025/12/31（三）20:00~00:30

地點：花蓮市東大門廣場

演出藝人： Czecho No Republic、 李聖傑、Ozone、VERA、魏如昀、阿布絲、柏霖 PoLin、張語噥Sammy、偏執狂樂團 Monomania、海子 Haiz

直播 / 轉播：花蓮縣長 徐榛蔚 Facebook、三立新聞網 YouTube、Vidol TV

▌離島跨年

2026金門跨年｜金采門耀2026喜納滿城

2026金門跨年演唱會卡司。（圖／樂遊金門臉書）

時間：2025/12/31（三）18:30~00:30

地點：金城鎮莒光共融公園

主持人：梁赫群、黃沐妍

藝人卡司：Matzka、柯有倫、詹雅雯、閻奕格、李浩瑋 Howord Lee、江志豐、AKB48 Team TP、ELL&s、momo親子台、TrueLive真實樂園

直播 / 轉播：待公布

2026馬祖跨年｜待公布

時間：2025/12/31（三）待公布

地點：待公布

直播 / 轉播：待公布

主持人：待公布

藝人卡司：待公布

