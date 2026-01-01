台東跨年張惠妹領軍當總導演 玖壹壹春風自爆：喝到凌晨4點

金曲天后張惠妹擔任總導演，率領群星返鄉舉辦的2026台東跨年晚會，現場加線上觀眾總數突破40萬人，被譽為全台最強跨年晚會，網友們直言「妹神不是叫假的」。

阿妹張惠妹12月31日晚間在台東縣跨年晚會嗨唱〈連名帶姓〉、〈三天三夜〉等金曲。（圖／台東縣政府、野聲音樂提供）

「2026台東跨年晚會 東漂去旅行：〈東！帶我走〉」集結玖壹壹、范曉萱&100%、李英宏、Miss Ko葛仲珊、持修、戴愛玲、桑布伊、葛西瓦、Saya 張惠春、A-Lin與張惠妹等人氣歌手，陣容堅強。晚會全程僅透過YouTube直播，甚至沒有主持人，與其他縣市相比非常特別，全是靠著歌手們現場即興發揮。煙火部分，有長達5分鐘、8000發的豪華煙火陪同大家一起迎向2026年。

擔任開場演出的天團玖壹壹團長春風爆料，身為壓軸演出的阿妹早從彩排就來關心大家的狀況，並且讓所有參與演出的貴賓吃好住好，「酒水都免錢的」。春風表示自己不喝酒，但他透露：「我昨天看了那些姊姊們喝到凌晨四點，才有今日這麼精彩的演出給大家，謝謝妹姐。」

整場活動最高潮在張惠妹與A-Lin合體獻唱《連名帶姓》，給全場驚喜，讓氣氛嗨到最高點。直播間人數瞬間暴增到27萬，現場加線上觀眾總數突破40萬人。

台東跨年晚會結束後，立刻在網路上引起大批網友狂讚，「電視台一定後悔沒來轉播這場」、「這根本演唱會等級了」、「這是能免費看的嗎」、「全台最強晚會，沒有之一」、「沒有主持人卻是全台最強，妹神不是叫假的」、「不是其他縣市不好，只是阿妹太強」。

