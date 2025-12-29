台東跨年張惠妹A-mei、A-Lin「雙A合體」！ 停車資訊看這裡

目前舞台接近搭建完成，縣府提醒民眾提早出門、步行到場為佳。(記者劉人瑋攝)

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東跨年將有張惠妹A-mei、A-Lin「雙A合體」，主辦方台東縣府預估會有7萬多人擠爆活動現場海濱公園，規畫、開放數個地點供民眾停車，但仍提醒「走路到現場比較好」。

警方表示，12月30日上午9時起，國際地標會場將實施車輛淨空措施；自12月30日起至明年1月1日凌晨，四維路、臨海路及馬亨亨大道等路段將視情形實施交通管制。另於31日下午2時起，將開放多處汽、機車分流臨時停車場，並於跨年夜後段配合人潮進行交通疏散管制，請用路人提前留意並配合相關措施。

交通管制從12月31日凌晨12點開始，會場周邊的四維路、臨海路、馬亨亨大道就要全面管制到元旦凌晨，警方表示，12月31日下午2點起以下地點開放停車，並提醒民眾當晚凌晨2時整前請配合駛離：

一、汽車族(共4處)：(一)四維路段西向東車道(臨海路至中華路)(二)中正路與南海路口臨時停車場(三)大同路底停車場(四)馬亨亨大道機車道(臨海路至中山路)

二、機車族(共3處)：(一)四維路底(臺東地標前)(二)自來水公司第10區管理處前空地臨時停車場(三)馬亨亨大道自行車道(臨海路至中山路)

縣府還是提醒民眾，因停車位有限，提醒民眾提早出門或多加利用步行前往會場。

