台東跨年承包遭質疑！ 知名律師發文「這樣說」

流行音樂天后張惠妹（aMEI）親自操刀策劃的台東跨年活動「東！帶我走」，持續成為各界熱烈討論的焦點。同時，在網路上，許多網友將這次台東跨年演唱會拿來作比較，特別提到張惠妹所屬的公司資本額僅有20萬，卻能夠承接高達3500萬的標案。這樣的現象，也讓不少人聯想到先前的國防部軍火標案，進而引起了另一波受到矚目的話題。

律師鄧湘全在臉書發文表示，台東跨年晚會，由於阿妹與眾藝人表演，成功演出除了吸引觀光人潮湧入台東，更獲得跨年晚會的成功好評。不過有人質疑3500萬元巨額勞務採購標案，由資本額僅20萬元公司得標，廠商履約能力與評選標準沒有問題嗎？

我曾經處理過電視台承辦市政府跨年晚會採購案的著作權爭議，多少瞭解一點。

政府採購常見二種招標方式：

【公開招標】：以公告方式邀請不特定廠商投標(三家以上合格廠商投標才能開標決標。

【限制性招標】：不經公告程序，邀請二家以上廠商比價或僅邀請一家廠商議價。

本次「114年臺東縣歲末系列活動」委託專業服務案，是依據《政府採購法》第22條第1項第9款規定：「委託專業服務、技術服務、資訊服務或社會福利服務，經公開客觀評選為優勝者」的勞務採購的「限制性招標」。

預算金額及決標金額都是3500萬元。基本上，機關辦理採購，會就與履約能力有關者訂定投標廠商的基本資格。再來，如果是巨額採購(勞務採購金額在2000萬元以上者)，還有可能依《投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準》訂定特定資格(所謂的特定資格，有可能因為個案訂出不同的特定資格。

一般所謂特定資格：例如：得視採購案件之特性及實際需要，像是「具有相當經驗或實績者。其範圍得包括於截止投標日前五年內，完成與招標標的同性質或相當之財物契約，其單次契約金額或數量不低於招標標的預算金額或數量之五分之二…. 」、「具有相當財力者。其範圍得包括實收資本額不低於招標標的預算金額之十分之一……」，擇定投標廠商之特定資格！

重點在這裡：在類似這種跨年晚年的限制性招標，所著重的特定資格，也許與一般著重廠商財力或資本額有所不同，例如：假若本案要求要有某某類型大咖藝人參與，這就可能是特定資格，而不是著重在投標廠商的資本額。(所以要視標案內容而論)

小結：1、巨額採購之投標廠商資本額是否重要？答案：「重要」。2、巨額採購之投標廠商資本額是否絕對必要？答案：「不一定」。

總結：台東縣政府本次限制性招標，有兩家廠商投標(野聲音娛樂有限公司、原聲創藝活動有限公司)，經五位採購評選委員以最有利標評選後，決標予野聲音娛樂有限公司，應屬合法允當。

