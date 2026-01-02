台東跨年晚會太頂了！直播下架掀網哀號 官方回應曝光

台東今年跨年晚會由張惠妹擔任總導演，現場氣氛宛如大型演唱會，大受好評。（台東縣政府提供）

台東縣2026跨年晚會被網友封為「全台最頂跨年」，不少網友想回味卻發現YouTube直播影片已經下架，紛紛湧入臉書敲碗求重播。對此，官方也出面回應，直言「受限於版權因素，僅供直播當下觀賞」，讓不少錯過的民眾大呼可惜。

台東今年的跨年晚會由張惠妹親自擔任總導演，回到家鄉台東坐鎮跨年夜，規格宛如大型演唱會。活動全程沒有主持人、沒有廣告，由歌手自然串場，現場氣氛就像超大型戶外KTV。跨年前幾分鐘，張惠妹還與A-Lin在台上聊天互動，差點忘了請縣長饒慶鈴上台致詞，畫面真實輕鬆，被讓網友笑稱是「酒精加持的明星同樂會」。

全網都在找重播 跪求官方重新上架

不少網友隔天才得知台東跨年晚會口碑炸裂，直呼「原來其他縣市都輸給台東」，想上網補看卻發現直播影片已經消失，只能靠零星片段回味。許多人直接到「台東跨年晚會」粉專與饒慶鈴臉書留言，希望官方能保留存檔，彌補無法到場或錯過直播的遺憾。

台東跨年為何無法重播？

面對大量敲碗聲浪，粉專小編與縣長臉書小編一致回應，晚會因涉及藝人演出與詞曲授權，受限於版權規定，僅能在直播當下提供觀看，無法將完整影片重新上架。

本次台東跨年晚會卡司陣容堅強，張惠妹號召多組與台東淵源深厚的歌手「回家陪跨年」，包括A-Lin、玖壹壹、范曉萱&100%、李英宏、葛仲珊、持修、戴愛玲、Saya、桑布伊等人輪番登場，陪伴數萬名現場民眾迎接2026年。線上直播最高同時觀看人數一度突破28萬人，社群好評不斷，被不少網友盛讚是「沒有主持人卻最強的一場跨年」。

