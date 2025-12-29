台東跨年晚會張惠妹登台 國際地標周邊加強維安

（中央社記者李先鳳台東縣29日電）台東縣跨年晚會12月31日在台東市國際地標登場，藝人張惠妹、A-Lin等將與鄉親迎新年，12月30日起到2026年1月1日凌晨，四維路、臨海路及馬亨亨大道等路段視情形交通管制。

晚會廠商已進駐搭建舞台，警方提前規劃跨年勤務，針對會場周邊交管及停車管理措施，呼籲民眾提早出門、多利用大眾運輸。

台東縣政府表示，今年陣容堪稱全國最強，由張惠妹壓軸，邀A-Lin、藝人玖壹壹、范曉萱&100%、葛仲珊、持修與戴愛玲等演唱，預估將吸引數萬人湧入會場。

東縣府說，活動現場規劃設3面、8公尺高巨型LED螢幕，搭配高規格音響設備，讓不同區域觀眾都能清楚感受舞台演出魅力；此外，設計舞台延伸台，拉近藝人與現場觀眾距離，提升互動感受，另設DJ台，串聯演出氛圍，打造高張力、沉浸式跨年演唱會體驗。

台東警察局長蔡燕明表示，當天預計動員警民力約200人，加強會場周邊安全與秩序維護，增設7處警察服務站，有明顯警示燈，也成立緊急應變處理小組，於重要路口及會場周邊設監視設備並安排專人即時監看，以因應各類突發狀況，確保活動全程平安順利。

警方說，晚會現場禁帶毒品、刀（槍）械或爆裂物等違禁品，如果違反相關規定將依法處理；民眾如果遇任何狀況，請保持冷靜並配合現場員警引導及各項管制措施。

警察局台東分局表示，31日上午9時起國際地標會場實施車輛淨空措施，另31日下午2時起開放多處汽、機車分流臨時停車場，並於跨年夜後段配合人潮進行交通疏散管制，用路人須提前留意並配合相關措施。

東縣府交通及觀光發展處說，會場周邊規劃4處小客車臨時停車場、3處臨時機車停車場，由於停車位有限，提醒民眾提早出門或多利用步行前往會場。

台東環境保護局表示，會場共設120座流動廁所，安排人員每小時巡視整理；跨年晚會結束後，將動員全體人力清潔場地，預計元旦上午6時完成復原。

另外，活動會場設餐飲及遊樂設施等共186攤商，並輔導台東市觀光夜市促進會推消費加倍券行銷活動，民眾以新台幣100元現金可換總值200元消費加倍券。加倍券當天下午1時起可於台東市海濱公園及微光市集兌換，使用期限到2026年1月1日。（編輯：李明宗）1141229