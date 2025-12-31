台東跨年晚會從日落到星辰 玖壹壹開唱張惠妹壓軸

（中央社記者盧太城台東縣31日電）台東跨年晚會「東！帶我走」今天下午3時開演，2時許舞台前的搖滾區已經湧入人潮，許多上班族花錢請人代佔好位置，晚上6時玖壹壹開唱，張惠妹壓軸帶領大家跨年。

今天中午過後台東跨年晚會場地、台東市海濱公園國際地標，陸續湧入人潮，攤位也就定位，許多上班族以高於新台幣190元的基本時薪請人幫忙佔位置，舞台前的搖滾區下午2時只剩1/2空間。

下午3時DJ開始帶動演出，警方開始第一階段的維安，制服警察和便服刑警搭配巡視會場，台東縣長饒慶鈴和許多民眾的臉書也打開直播。

廣告 廣告

饒慶鈴貼文「誰說不在現場就不能嗨？從日落到星辰，從2025到2026台東跨年直播陪伴，全程熱力不間斷」、「不必人擠人，在家也能擁有第一排的尖叫今晚，讓全台灣的螢幕，一起亮起台東的光。」

饒慶鈴表示，今晚演出順序排列，下午3時至5時30分DJ表演，晚上6時玖壹壹，10時范曉萱& 100%，11時A-Lin，12時跨年煙火秀接著aMEI張惠妹壓軸。（編輯：陳清芳）1141231