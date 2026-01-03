台東跨年晚會標案被做文章 凌濤嗆青鳥別一新年就得罪音樂圈

台東跨年煙火照亮夜空。（資料照／蔡旻妤攝）

台東跨年晚會沒有主持人，由眾歌手們自由發揮，卻也因此被封為全台最強晚會。（圖／台東縣政府提供）

由天后張惠妹（aMEI）親自坐鎮操盤的台東跨年晚會「東！帶我走」，討論聲量居高不下。有綠營支持者則用此次台東跨年演唱會類比，稱張惠妹的公司資本額20萬，也可以承接3500萬標案，對比先前的國防部軍火標案，引發另一波關注話題。國民黨桃園市議員凌濤昨（2日）指出，「青鳥開年第一天就上工，為國防部標案疑慮洗白，但其中邏輯顛倒、謬誤百出，試圖攻擊台灣最傑出的台東跨年演唱會安排，實在令人搖頭。」

凌濤昨在臉書發文質疑，青鳥一路吹捧中央有補助，所以台東辦得好，現在又要找廠商麻煩，所以到底好還是不好？「而且中央也有補助其他綠營縣市，怎麼他們辦成這樣？好的都中央好棒棒，壞的中央就閃遠遠？」他進一步指出，「此外，青鳥側翼拿資本額出來說嘴，但事實是福麥跟大石原本承攬的生意跟軍火無關，由馬桶及賣鞋廠商，突然轉做國防好幾億的軍火槍炮；跟野聲音娛樂本來就是全亞洲頂尖的演唱會策劃公司，比什麼比？專業性天差地別」

廣告 廣告

凌濤並提及，張惠妹、陳鎮川，亞洲巨星、亞洲最頂尖的策劃團隊為家鄉奉獻，根本是不計成本在愛台東，早已經超過3500萬價值，整體質感跟卡司根本早已翻倍，「綠媒不要一新年就得罪台灣娛樂圈及音樂圈，應該謝謝這麼多的台灣之光，願意回饋社會。」

凌濤也說，台東的成功，歸功於總導演、台東子弟張惠妹的鋪排投入，讓家鄉給全世界看見，令人動容；以及台東縣政府饒慶鈴縣長決策，把舞台全部交給音樂，沒有主持及廣告，沒有政治人物冗長致詞，讓全台灣跟台東一起跨年的好朋友，共同成就幸福生活的「台東模式」，這些年的美好台東成果斐然，令人敬佩。

【看原文連結】