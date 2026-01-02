台東跨年晚會獲封「全台最頂」！資本額20萬公司拿下3500萬標案 幕後背景曝光

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

2026台東跨年晚會由天后阿妹、A-Lin、戴愛玲等大咖歌手輪番獻唱，氣氛嗨到爆，堪稱跨年夜「全台最頂」演出。不過卻有網友指出，拿下台東歲末活動3500萬元標案的公司「野聲音娛樂」，資本額僅20萬元，質疑是否不合常理，也讓許多人好奇這家公司究竟是什麼來頭。對此，張惠妹經紀人陳鎮川親自解答，「野聲音娛樂」就是張惠妹的公司。

2026台東跨年晚會由天后阿妹、A-Lin、戴愛玲等大咖歌手輪番獻唱。（圖／台東縣政府提供）

台東跨年晚會獲封全台最嗨最頂，現場沒有主持人，由張惠妹、A-Lin、戴愛玲等歌手身兼主持大任，令人好奇到底是什麼公司能把這場晚會辦得如此成功，經查詢發現，標下台東縣歲末活動3500萬元標案的公司是「野聲音娛樂」，公司登記資本額為20萬元，代表人為張晴。不過卻有網友企圖將此與近日幾起政府標案扯在一起，表示「這樣大家知道資本額跟有沒有能力得標，兩者之間沒有關聯了嗎？」

事實上，野聲音娛樂是張惠妹的經紀人陳鎮川所創立，而在野聲音娛樂的臉書、IG頁面，都清楚標註「我們的老闆是張惠妹」，旗下還有Boxing 、持修、葛西瓦、安那、Barco等歌手及團體。根據《壹蘋新聞網》報導，陳鎮川受訪時就直白表示，野聲音娛樂就是張惠妹的公司。

消息一出在網路上引發熱烈討論，許多網友直言，台東跨年晚會由張惠妹擔任總導演，不設主持人，沒有商業廣告，也沒有政府單位的冗長致詞，根本是把跨年晚會當成演唱會在辦。且歌手互動自然、氣氛歡樂，就算沒有親自前往現場參與，線上觀看也是嗨到不想轉台，全程都相當吸睛、毫無冷場，獲得全台一致好評。



