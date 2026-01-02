台東跨年晚會被封歷代最佳！網不斷敲碗重播 主辦方：僅當下能觀看
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導
2026台東跨年晚會表演十分精彩，天后張惠妹帶著一眾歌星嗨唱，讓不少觀眾大讚台東今年的跨年晚會是「全台最頂」，許多網友事後得知台東跨年晚會如此精彩，希望主辦單位能重新上架影片。對此，「台東跨年晚會」粉專回應，受限於版權因素，僅供直播當下觀賞。
2026台東跨年演唱會由天后張惠妹，攜手A-Lin、范曉萱、戴愛玲、李英宏、持修等金曲常客輪番獻唱，一路唱到元旦清晨，實力非凡的卡司與精湛的表演，讓觀眾回味無窮，直呼「全台最頂」、「歷年最猛」。
不過不少網友事後知道台東跨年晚會如此精彩，想到YouTube看重播，希望能見證名場面時，卻發現影片已被下架，紛紛到「台東跨年晚會」臉書粉專留言，敲碗主辦單位重新上架影片。
不過，「台東跨年晚會」在粉專回覆，受限於版權問題，僅有職播當下可以觀看，讓不少民眾紛紛留言表示可惜，「好可惜沒有重播，晚上帶小孩無法看太晚，本來要假日看重播」、「因為版權因素不能看，好想看重播」、「敲碗重播台東跨年」。
