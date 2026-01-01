台東跨年最尷尬一幕！情侶接吻放閃 旁邊靦腆男反應成亮點

【緯來新聞網】各縣市昨（31日）舉辦跨年演唱會，天后張惠妹（阿妹）重返家鄉台東，領軍「東！帶我走2026台東跨年晚會」，現場熱血沸騰，線上直播人數更是一度逼近27萬人次。然而，晚會期間發生小插曲，一對情侶被拍到公然接吻放閃，讓旁邊的男生尷尬癌發作，而情侶中的女生也現身回應，掀起討論話題。

「東！帶我走2026台東跨年晚會」由天后張惠妹領軍。（圖／台東縣政府提供）

一名女網友今天凌晨2點多在Threads貼出影片表示，搭火車時看了一下台東跨年演唱會，其中一段讓她差點捧腹大笑。畫面中，導播將鏡頭帶到舞台下的觀眾，有一對情侶揮舞著螢光棒，接著嘴對嘴接吻，這讓一旁的男生面露尷尬，逐漸低下頭，並將頭轉向一旁，對比周圍的人都陶醉在歡樂的氣氛中，他的表情顯得格外吸睛。

廣告 廣告

台東跨年演唱會拍到超尷尬一幕。（圖／翻攝自Threads）

貼文曝光至今12小時，已吸引4.7萬人按讚，網友都焦點全放在旁邊的男生，紛紛留言：「那個男生也太可愛了吧…大家趕快幫他脫單啊」、「原來尷尬癌末期長這樣」、「旁邊的男生靦腆好可愛」、「跨年都不快樂了」、「右邊的男生其實長的滿帥的」、「隔著螢幕我都感受到前面男生的尷尬」、「旁邊的好慘」、「旁邊那位被閃到不嘻嘻」、「為什麼要這樣欺負單身狗」。



值得注意的是，情侶中的女生隔1小時現身底下留言：「找我們嗎？」坦言完全沒有想過會有這一幕，對旁邊的男生感到非常抱歉，並喊話想找出該名男生，「等他有來金門我請他喝高粱」。

更多緯來新聞網報導

女兒過年竟無法呼吸急就醫 楊皓如自曝是｢神經性休克｣

SJ希澈、郭雪芙隔11年見面了！《我結》希雪夫婦掀回憶殺