台東跨年標案遭與國防標案類比 凌濤：專業性天差地別

張惠妹領銜在台東唱跨年，被封為全台最頂。台東縣政府提供



記者周志豪／台北報導

台東跨年晚會在天后張惠妹坐鎮演出下廣受好評，但綠營卻比照日前國防標案挨批模式，質疑拿下台東跨年晚會3500萬元標案，僅為資本額20萬元小公司。國民黨桃園市議員凌濤質疑，綠營側翼拿台東專業演出為軍火商洗白？

凌濤指出，青鳥側翼拿資本額出來說嘴，但之前遭質疑的福麥跟大石公司，本業是馬桶及賣鞋廠商，卻突然轉做國防好幾億的軍火槍炮；但野聲音娛樂本就是全亞洲頂尖演唱會策劃公司，專業性天差地別。

凌濤批評，青鳥開年第一天就上工，以攻擊台灣最傑出的台東跨年演唱會安排，企圖為國防部標案疑慮洗白，邏輯顛倒、謬誤百出。

有參與台東跨年的國民黨前發言人鄧凱勛也表示，這場跨年之所以能成教科書等級案例，關鍵在於台東縣府敢打破常規，建立全新「台東模式」，是真正的「城市行銷」，絕非燈光打得夠閃亮，或市長、民代把頭髮染成粉紅色。

鄧凱勛批評，青鳥也不用見不得台東縣府好，硬要把功勞歸功「中央補助加持」，否則綠營縣市也有中央補助，為什麼找不來這樣的神級卡司？把錢當成衡量標準而忽視台東縣府的力邀與努力，完全是搞不清楚狀況。

凌濤表示，台東子弟張惠妹等巨星、頂尖策劃團隊不計成本在愛台東，讓家鄉給全世界看見，整體質感跟卡司早已經超過3500萬元價值，專業性難道是賣馬桶、賣茶葉去跨界賣軍火的廠商可以比擬？根本天差地別。

凌濤質疑，青鳥一路吹捧因中央有補助，台東才辦得好，但現在又要找廠商麻煩，所以到底好還是不好？且中央也有補助其他綠營縣市，怎麼這些綠營縣市辦成這樣？好的都中央好棒棒，壞的中央就閃遠遠？

凌濤也點名，民進黨立委王義川也到台東蹭演唱會，要不要出來說句公道話？台東跨年演唱會不夠專業？難道是賣馬桶、賣茶葉去跨界賣軍火的廠商可比擬？

