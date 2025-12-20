台東跨年沒飯店？「補位住宿」網咖包廂也額滿
2026台東跨年晚會豪華卡司引爆話題，縣內旅宿訂房率平均飆破9成。平日主打隱私性、提供獨立包廂的市區網咖因價格親民、地段便利，意外成為跨年夜的「補位住宿」。業者指出，平日使用率僅約2至3成，在跨年晚會效應帶動下，跨年夜時段已被預訂一空。
位於台東市大同路的網咖，一樓為開放式空間，二樓則規畫7間VIP包廂，每間配置床墊，並設有2台32吋曲面螢幕電腦、耳機與電競滑鼠鍵盤，另附乾溼分離式浴廁；平日收費12小時570元、假日12小時670元。
陳姓網咖業者指出，最初是跟進外縣市同業而導入包廂服務，主要提供追求隱私、獨立空間的顧客，能安靜使用電腦、短暫休息；平日使用率「算是普通」，約僅2至3成，節假日則有4至5成。
隨著跨年晚會話題發酵，預期將有大量人潮湧入，網咖包廂詢問度明顯增加，跨年夜時段已全數預訂額滿。業者表示，上周約有10至20人洽詢，都是沒有訂到跨年住宿而轉向網咖，但受限於包廂間數有限，對整體營收增長助益不大，但可帶動店內餐飲業績。
實際使用包廂的黃姓顧客表示，大型活動期間飯店價格普遍偏高，網咖包廂相對便宜，整體「算是舒適」，且一般飯店不會提供電腦設備，對喜歡電競或使用電腦的族群而言，是不錯的選擇。
盧姓常客則指出，網咖「玩遊戲一定會吵吵鬧鬧」，只是提供一個「躺著休息的地方」，不過在其他旅宿訂滿的情況下，網咖包廂還是「可以考慮的選項」。
