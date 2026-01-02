台東跨年演唱會靠中央補助成功？鄧凱勛大讚饒慶鈴「台東模式」

鄧凱勛分析饒慶鈴的「台東模式」 大獲好評，有5大原因。（摘自鄧凱勛臉書）

台東跨年演唱會迴響熱烈，也成功將台東縣行銷至全世界。不過就有網友認為，是因為中央補助才大放光芒。前國民黨發言人鄧凱勛痛批，綠營縣市也有中央補助，為什麼找不來這樣的神級卡司？這場跨年之所以能成為教科書等級的案例，關鍵在於台東縣府敢於打破常規，建立了全新的「台東模式」。

鄧凱勛指出，台東縣長饒慶鈴的「台東模式」 大獲好評，這是文化與溫度的成功。先看數據，現場湧入10萬人high到最後一刻，線上同步收看直播的網友更飆破28萬人，在全台跨年晚會收視率廝殺激烈的當下，這種數據簡直是輾壓級別。

鄧凱勛說，所謂的台東模式就是沒有主持人，讓串場時間變成觀眾的大型KTV。融入台東特有的溫度，讓所有參與的觀眾甚至攤商樂在其中，互相堆疊情緒。讓音樂回歸音樂本身，不搞花俏的綜藝梗，純粹用實力說話。像跟歌手的同樂會，台上台下零距離，溫馨又自在。縣府選擇退到最後面，把舞台完全交還給音樂與觀眾，展現極高的政治智慧。

鄧凱勛強調，另外青鳥也不用見不得別人好，硬要把功勞歸功「中央補助加持」，我們不禁想問，綠營縣市也有中央補助，為什麼找不來這樣的神級卡司？光是阿妹跟A-Lin的等級，把錢當成衡量標準而忽視台東縣府的力邀與努力，完全是搞不清楚狀況。

鄧凱勛說，當對岸每年跨年以銀彈攻勢吸引歌手，台東卻是打造音樂人能夠信任的舞台，一起促成經典。A-Lin在演唱會就感謝阿妹的促成，而阿妹也是基於對台東縣的信任而來。正是因為台東縣政府的努力是將跨年場變成歌手足夠信任，人民能夠享受的音樂空間。台東示範了如何展示土地的黏著度、在地風土民情與藝術文化的完美結合，就是這次無可取代的「台東模式」。

