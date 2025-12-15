台東跨年演唱會首推消費加倍券 100元變200元 嗨翻歲末迎新年

台東跨年演唱會首推消費加倍券，一百元變二百元，吃喝玩樂一次滿足。（記者鄭錦晴攝）

記者鄭錦晴／台東報導

二０二六台東跨年演唱會期間，台東縣府輔導台東市觀光夜市促進會推出「東！帶我走」消費加倍券行銷活動，民眾拿一百元現金，即可兌換總價值二百元的消費加倍券，讓每一筆消費都能加倍享受，吃喝玩樂一次滿足，預估可創造超過二千一百萬元的經濟效益，數量有限，送完為止。

縣府表示，「東！帶我走」消費加倍券活動三十一日下午一時整起，民眾在二０二六台東跨年演唱會會場（海濱公園）及台東市微光市集兩個地點，持現金一百元即可兌換二張面額一百元的「東！帶我走」消費加倍券，共將發行一萬份（二萬張），總金額達一百萬元，限量發放、送完為止。

其中跨年演唱會會場九百份、台東市微光市集一千份，民眾可在台東跨年演唱會會場市集區、台東市微光集、台東市觀光夜市等場所區域使用，期限僅限十二月三十一日十三時至一一五年一月一日止。

縣府期望透過具體且有感的消費誘因，提升整體消費熱度，讓消費者、市集攤商及在地商家都能實質感受到政府推動振興經濟的成效。預估活動期間可吸引超過七萬人次造訪台東，為城市注入兼具美味、趣味與玩味的節慶活力。

縣府邀請全國民眾一同到台東跨年，用一百元元享受雙倍購物樂趣，迎接充滿活力與希望的二０二六年。