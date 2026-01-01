台東跨年為何封神？阿妹當總導演親自盯場 春風嗨揭內幕：喝到凌晨4點

娛樂中心／綜合報導

張惠妹（中）率眾領軍大咖歌手們齊聚，讓台東跨年直接封神。（圖／台東縣政府提供）

2026跨年夜全台各地煙火齊放，不過真正讓網友一面倒封神的，卻是遠在東部的台東。由金曲天后張惠妹親自坐鎮的「2026 台東跨年晚會 東漂去旅行：〈東！帶我走〉」，不僅卡司豪華、氣氛炸裂，更在直播與現場人數雙雙創下超驚人紀錄，被鄉民狂讚是「近年最強跨年」，有網友分析台東這場晚會之所以這麼強，背後關鍵也逐漸被揭開。

跨年當晚，阿妹率領玖壹壹、A-Lin、戴愛玲、范曉萱、葛仲珊、持修等多組重量級藝人輪番登台，現場湧入超過10萬名觀眾，線上直播最高同時觀看人數更一度飆破28萬。從晚間一路唱到倒數，再加上長達5分鐘、8000發的高規格煙火，整體節奏流暢、幾乎零冷場，讓不少網友直呼：「阿妹一出場，直播人數直接幹翻全台」、「台東救了全台灣的跨年夜」。

張惠妹將跨年表演回歸純粹，只有歌手與現場民眾的互動。（圖／翻攝自台東縣政府臉書）

真正讓人佩服的，是張惠妹在幕後的投入程度。這次她不僅擔任壓軸歌手，更親自擔任總導演，從節目流程、歌單安排到舞台氛圍全程參與。玖壹壹團長春風就在社群threads貼文透露，阿妹早在彩排時就已到場關心每組藝人的狀態，連細節都一一確認，「她真的不是來掛名，是全程盯場」。

春風也笑說，阿妹為了讓大家能毫無顧慮地表演，吃住全包、招待周到，「酒水都免錢的」。雖然他自己不喝酒，但親眼見證「姊姊們」一路喝到凌晨四點，「才有隔天這麼炸的舞台」，一句話道出整場跨年的氣氛來源，也讓網友笑翻直呼：「原來最強跨年的秘密是喝出來的」、「根本是大型豐年祭」。

玖壹壹成員春風爆料「姊姊們」一路喝到凌晨4點。（圖／翻攝自threads）

除了熱鬧與狂歡，阿妹新年第一天也替台東留下動人一刻。壓軸演出時，特別選唱已故好友方大同的〈特別的人〉，並在台上提醒大家要即時表達愛，「愛不可以遲來，一定要現在」。全場數萬人跟著合唱副歌，現場不少人紅了眼眶，氣氛從嗨到爆瞬間轉為溫柔感性，成為這場跨年最難忘的畫面之一。從卡司號召力、節目統籌到情緒鋪陳，阿妹用一場回到家鄉的跨年夜，重新定義什麼叫做「頂級晚會」。

