台東跨年獲好評網求重播！縣長饒慶鈴回應

台東跨年晚會被譽為全台最頂。（圖／台東縣政府x 野聲音娛樂提供）

2025全台各地舉辦跨年晚會，一起迎接2026新的一年；其中台東場的卡司強大，總導演天后張惠妹攜手A-Lin嗨翻現場，許多網友事後才知台東跨年如此精采，希望能重新上架影片，但縣長饒慶鈴和主辦單位皆表示，受限於版權，僅有直播當下可看。

張惠妹擔任2025台東跨年晚會的總導演，與玖壹壹、琟娜VERNA、葛仲珊、Saya張惠春、戴愛玲、A-Lin、桑布伊、持修等人接力上台演出，無主持人，全靠歌手們現場即興發揮，反而炒熱氣氛，YouTube直播最高上線人數高達28萬，加上現場15萬觀眾，總數突破40萬人，被網友狂讚。

廣告 廣告

然而，許多網友事後知道台東跨年晚會的含金量如此高，轉戰YouTube想看重播，卻發現影片已經下架，便到「台東跨年晚會」以及台東縣長饒慶鈴的臉書粉專留言，請求能否回放台東跨年晚會的演出，彌補無法到現場觀看的遺憾。對此，台東跨年晚會和饒慶鈴小編均回應：「受限於版權因素，僅供直播當下觀賞。謝謝您的配合！」

台東跨年晚會《東！帶我走》的亮點很多，其中預定在煙火秀才現身的壓軸張惠妹，提前出場與A-Lin同框獻唱《連名帶姓》，現場觀眾驚呼聲連連，讓氣氛嗨到最高點；張惠妹也十分寵粉，把跨年晚會當作個人演唱會，連續獻上《三天三夜》、《站在高崗上》、《請你告訴我》、《沙灘戀情》、《特別的人》等歌曲，直到凌晨1點都不見人群散場。另外，A-Lin在倒數橋段時，竟對著剛上台的台東縣長說：「妳只有幾秒喔！」阿妹嚇得趕緊緩頰。倒數完後，A-Lin閒聊後開始清唱，當台下歌迷點唱〈那魯灣情歌〉時，她脫稿演出嗨唱：「那魯one，那魯two，那魯three，那魯7-11。」真性情又可愛的模樣笑翻全場。

更多中時新聞網報導

PLG》只打第1節好球 洋基苦吞開季4連敗

羅志祥虧好友：不要9點半就想回家睡覺

五月天阿信熱舞丁噹被虧很浪