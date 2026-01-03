台東跨年神來一曲爆紅！A-Lin「那魯one」 原唱親自出面了

歌手A-Lin於舞台上即興演唱的一段歌詞，引發網友討論。 (圖/台東縣政府提供)

(觀傳媒花東新聞）【記者劉百瑞/台東報導】由歌手張惠妹擔任總導演的「東！帶我走 2026 臺東跨年晚會」於跨年夜登場，活動結束後相關片段持續在網路流傳，其中歌手A-Lin於舞台上即興演唱的一段歌詞，引發網友討論。

當晚舞台互動環節中，A-Lin在談及張惠妹經典歌曲〈那魯灣情歌〉時，即興改編歌詞唱出「那魯one、那魯two……那魯seven eleven」，相關影片隨後在社群平台轉傳，成為話題片段之一。

廣告 廣告

台灣男子演唱組合「山風點伙」於1997 年發行的首張專輯《深藏不露》的封面。 (圖/翻攝自網路)

有網友指出，該段歌詞與歌手「大山」于立成（古勒勒．瑪達拉俄）於2005年發表的歌曲〈一家人〉部分歌詞相似。原曲歌詞為「那魯one、那魯two，那魯three four five，做朋友不難，因為我們都是一家人」，引起部分網友關注與討論。

對此，于立成於社群平台發文回應，表示對歌曲再次被提起感到意外，並以輕鬆語氣提及版稅話題，指出該作品發行時間正好與A-Lin出道年份相近。相關發言引發網友留言回應。

于立成早年以二重唱團體「山風點伙」出道，曾發行專輯《深藏不露》，其後轉為個人發展，近年多從事幕後音樂工作，亦曾為多位歌手創作歌曲。該段跨年即興演唱橋段，除引發對原創作品的討論外，也再度帶動觀眾對相關歌曲與音樂人的關注。