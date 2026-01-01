台東跨年總導演張惠妹！獲大讚「全場嗨爆」 春風笑揭：姐姐們前1天喝到4點

此次台東跨年演唱會大獲好評。（圖／台東縣政府提供）

為一同告別2025年，全台各縣市舉辦跨年晚會，而這次台東的跨年晚會被大票民眾大讚「最頂的跨年晚會在台東」，卡司陣容不僅有天后張惠妹，還有A-Lin、戴愛玲、范曉萱等實力派歌手。而其中也獲邀登台表演的玖壹壹，其團長春風更接連爆料「各位姐姐們喝到四點」，所以才將場子氣氛帶到最高點。

2026台東跨年晚會《東！帶我走》本次由台東人張惠妹（aMEI）擔任總導演，據悉演出名單也都是由張惠妹邀約，望一同振興台東觀光與人氣。演出卡司包含玖壹壹、葛西瓦、李英宏、葛仲珊、SAYA張惠春、戴愛玲、桑布伊、持修、范曉萱&100%、A-Lin以及張惠妹本人。

廣告 廣告

特別的是，台東跨年晚會全程只有YouTube直播，沒有安排主持人，讓歌手們現場發揮，讓不少人大讚「根本不需要主持人，直接嗨爆」、「整個現場在震」、「對比其他地方，氣氛差超級超級多」、「總導演是阿妹，那就很難不嗨」、「守在直播前一起嗨到1:30結束超滿足，根本神級演唱會現場」、「台東的場子大概是人家20倍熱」。

而相關討論在網路平台上掀起討論後，玖壹壹春風本人直接笑回網友：「因為前一天，各位姐姐們喝（酒）到四點」；不僅如此，他隨後再到網友留言區寫道「妹姐從彩排就來看，讓大家吃好、住好，酒水都免錢的，我不喝酒，但我昨天看了那些姊姊們喝到凌晨4點，才有今日這麼精彩的演出給大家，謝謝妹姐」。

留言曝光後，大票網友們笑瘋直喊「難怪那麼High」、「姐姐們有允許你可以說出來嗎」、「春風哥一直到處宣傳姐姐們喝到四點的事，我快笑死」、「原來是這樣開外掛」、「幹嘛到處宣傳姐姐們喝到四點啦」、「春風不要亂造謠，她們明明喝的是飲料」、「這種組合四點很含蓄了」。

◎喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。

（圖／翻攝自Threads@911_eo）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

差36歲爺孫戀掰！75歲男星「被戴綠帽」認了 未婚妻早已結婚有家庭

演習吃大餐1／圍台軍演持續中 管碧玲偕大票海巡官員爽嗑五星饗宴

演習吃大餐2／軍演正烈海委大官爽吃老饕宴 學者憂美方搖頭放生台灣