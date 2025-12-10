台東跨年聽張惠妹唱歌 住宿可獲新台幣百元折抵幣

（中央社記者李先鳳台東縣10日電）台東跨年晚會將由歌手張惠妹領軍，號召A-Lin等藝人共襄盛舉，台東縣政府同步推出活動，凡入住特約旅宿並加入會員就能獲價值相當於新台幣100元的TTPUSH金幣，可用來折抵住宿等消費。

台東跨年晚會「東！帶我走-東漂去旅行」將在台東市國際地標（海濱公園）舉行，歌手們自31日晚間6時起一路唱至翌日凌晨，民眾還可以騎自行車從海濱公園到台東森林公園遊覽。

台東縣政府交通及觀光發展處表示，配合跨年同步推出「入住送金幣」活動，自30日起凡入住TTPUSH特約旅宿並加入會員後，每名旅客皆可獲得1000枚TTPUSH金幣（價值相當於新台幣100元）。縣府此次共投入2000萬枚金幣，限量發放，送完為止。

廣告 廣告

交觀處長卜敏正表示，旅客所獲得的金幣可用於折抵住宿費、旅宿內其他消費，或於台東超過600間TTPUSH特約店家消費使用，包含餐飲、租車、伴手禮、選物店等多元場域，讓旅客在享受跨年活動同時，也能用金幣體驗更多在地魅力。金幣將依房型人數發放，雙人房最多2組、四人房最多4組（每支手機門號限領一次）。

交觀處說明，「TTPUSH金幣回饋」不僅能在台東縣內超過上千家合作店家使用，旅客也可跨區至雲林及新北市等合作縣市進行消費。TTPUSH平台已串聯多地店家，金幣使用範圍更具彈性，讓旅客在旅遊結束後，依然能於其他縣市享受回饋優惠，提升使用便利性與金幣價值。

台東縣政府指出，除金幣活動，今年跨年卡司也亮點滿滿，由歌后張惠妹領軍，並號召10組出身台東或長年與台東關係深厚的音樂人同台演出，包括A-Lin、玖壹壹、范曉萱&100%、李英宏、葛仲珊、持修、戴愛玲、桑布伊、葛西瓦、Saya等共襄盛舉。

縣府表示，希望透過「跨年x金幣x在地消費」的策略設計，讓旅客從抵達台東的第一刻就能感受到熱情與歡迎，用金幣換取美食、伴手禮與各種服務，深入體驗台東的生活節奏。（編輯：黃名璽）1141210