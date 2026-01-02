台東跨年被推爆！一票人求重播 官方回應了

台東跨年晚會卡司超強大。（圖／台東縣政府提供）





各地在日前舉辦跨年晚會，迎接2026年到來，其中台東場卡司強大，總導演張惠妹攜手天團玖壹壹、天后A-Lin等歌手開唱，除了表演相當精彩外，更意外誕生許多「名場面」，在社群上掀起熱烈迴響，不少人也紛紛敲碗能重新上架晚會影片。對此，官方也回應了。

台東跨年晚會由張惠妹擔任總導演，更請來玖壹壹、A-Lin、戴愛玲、范曉萱、持修、桑布伊、葛仲珊及Saya等「神仙陣容」。不僅如此，歌手們間的妙語如珠在社群上瘋傳，像是A-Lin的「那魯seven eleven」，讓觀眾全笑翻。

許多網友在社群平台看到相關片段後，想到YouTube重播觀看，沒想到卻發現影片已經被下架，不少人到「台東跨年晚會」官方臉書留言「重播哪裡看」、「沒有回放嗎」、「有重播嗎」。對此，粉專也回應受限版權因素，只有直播當下可以觀看。



