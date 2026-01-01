台東跨年被讚全台第一！春風曝內幕 張惠妹當總導演超用心：酒水都免錢的

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

天后張惠妹昨（31）日率領A-Lin、玖壹壹、范曉萱&100%等藝人登上2026台東跨年晚會，當晚線上直播觀看人數一度高達28萬，現場更湧入10萬人。許多網友大讚這次台東跨年直接輾壓其他縣市。對此，擔任台東跨年晚會開場的團體玖壹壹隊長春風也透露其內幕表示，張惠妹為這次演出的總導演，且相當照顧大家。

張惠妹擔任台東跨年晚會總導演。（圖／台東縣政府提供）

今年台東跨年被網友封為全台最強，更點出其優點，不只實力派歌手接連開唱炒熱氣氛，沒有主持人與官員尬聊致詞，甚至串場時間DJ連放多首金曲，現場猶如大型KTV，而在重頭戲之一的煙火秀也是誠意滿滿，施放了長達5分鐘、8000發的豪華煙火。

廣告 廣告

台東跨年施放了長達5分鐘、8000發的豪華煙火。（圖／台東縣政府提供）

對此，藝人春風表示，張惠妹為這次晚會的總導演，她本人不僅親自來看彩排，更讓大家吃好住好，酒水都不用錢，「我不喝酒，但我昨天看了那些姊姊們喝到凌晨4點，才有今日這麼精彩的演出給大家，謝謝妹姐。」而網友見狀也直呼：「原來最強跨年的秘密是喝出來的」、「根本是大型豐年祭。」

團體玖壹壹擔任台東跨年晚會開場。（圖／台東縣政府提供）

其實今年台東跨年中間一度因音響設備問題有些延誤，但張惠妹與A-Lin在台上不只帶領全體歌手清唱多首歌曲外，眾人的原民式幽默也成一大亮點，像是當大家要唱〈那魯灣情歌〉時，A-Lin現場大玩諧音梗：「那魯one，那魯two，那魯three，那魯7-11。」施放煙火時還脫口：「再次用尖叫聲給我們的放鞭炮的朋友們。」





◎《FTNN新聞網》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒；未滿十八歲禁止飲酒。

更多FTNN新聞網報導

張惠妹壓軸登台東跨年！驚喜唱跳CORTIS夯曲 「吳麗萍你好像搭丟賽」全場嗨翻

范曉萱登台東跨年！獻唱大S作詞的歌曲 「獻給我最愛的好姐妹」

阿密特回來了！張惠妹驚喜推單曲 一首歌分裂成2個自己

