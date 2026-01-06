台東跨年被讚「最強」！A-Lin曝女星後台秘辛 要音控拉掉她聲音

台東跨年演唱會《東！帶我走》被網友們封為是最強跨年演唱會，迴響之大，還有許多人都走不出來，就連在台上演唱的A-Lin也在社群發文認「心還在台東」，並在社群平台曝光當天後台「女星爭鬥」影片，讓粉絲全笑翻。

這次台東跨年演唱會由阿妹親自坐鎮，更號召10組重量級藝人回到家鄉開唱，包括玖壹壹、葛仲珊、Saya、A-Lin、戴愛玲、持修、范曉萱，大咖輪番上陣，全無冷場。

A-Lin在社群平台發文感性致謝阿妹。圖／翻攝自A-Lin@IG

A-Lin在社群平台發文感性致謝，直言「只有Mei姐的號召力才能讓跨年這麼精彩」，特別感謝張惠妹的邀請，以及台東縣政府與縣長饒慶鈴的全力支持，文章中還打上「#心還在台東」，透露對當天演出的感動讓她無法忘懷。

另外，A-Lin還貼出當天與師妹琟娜（VERNA）的一段互動影片，影片中看到A-Lin穿著一件無袖背心，並詢問琟娜怎麼可以遮副乳，但琟娜解釋，衣服上的綁帶造型是為了防止肩帶掉下來才縫起來，並非刻意遮副乳。

A-Lin還曝光當天後台秘辛。圖／翻攝自A-Lin@IG

這回應讓A-Lin聽完當場轉頭翻白眼碎念，「不想教就不想教，在那邊，年輕人就是這樣子」，但下秒又變回溫柔前輩喊話「等一下加油喔」，隨後就要音控「她的聲音（拉掉）」，讓琟娜上台演唱時完全沒有聲音。A-Lin也幽默表示，「呂明星們的友誼，再不教就醬啊！哈哈哈哈」。

網友們看完影片後也紛紛留言表示，「請問可以出連續劇嗎？想看」、「喂~怎麼又演起八點檔了」、「敲碗續集」、「趕快去演喜劇或八點檔」。

