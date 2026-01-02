台東跨年觀眾洗不了澡！凌晨1點20萬人被黏住 網揭7大關鍵：根本走不開

實習記者藍子瑄／台北報導

網友在Threads發文分享，跨年夜收看台東跨年直播，天后張惠妹壓軸登場後連續演唱約70分鐘，讓他直呼「她這樣一直唱，我沒辦法去洗澡啦」。（圖／翻攝自yt）

一場跨年晚會，竟讓觀眾「連洗澡都捨不得去」。近日有網友在Threads發文分享，跨年夜收看台東跨年直播，天后張惠妹壓軸登場後連續演唱約70分鐘，即使時間已過凌晨1點，線上直播仍有約20萬人守著觀看，讓網友直呼「她這樣一直唱，我沒辦法去洗澡啦」。對此，也有網友進一步整理出台東跨年晚會讓人欲罷不能的7大原因，掀起熱烈討論。

貼文曝光後，吸引大批網友留言回應，「差點以為要被東帶走整晚」、「一度期待安可，又同時害怕不能洗澡」、「一直在螢幕前站起來又坐下」，更有人笑說，「每次以為要結束了，結果阿妹又問『要繼續嗎？』然後真的又開歌，真的太嗨了」。

不少觀眾也分享心情轉折，「中間一度想說乾脆把手機帶進浴室邊洗邊聽」、「看到收播那一刻，大家都鬆了一口氣」、「真的沒看到唱完，根本沒辦法去洗澡」，甚至有人敲碗建議，「下次乾脆辦一個從跨年唱到迎接第一道曙光的演唱會」。

網友也整理出台東跨年晚會「讓人欲罷不能」的關鍵魅力，包括：頂級嘉賓陣容、全程無主持人、DJ編曲無縫串場、導播大量捕捉觀眾互動、歌手演唱時間拉長唱好唱滿，尤其壓軸登場的天后 張惠妹（阿妹），更是一口氣連唱十多首，被讚「根本是大型演唱會規格」。

此外，整場活動沒有任何業配或置入，YouTube直播更是「零廣告」，加上一流音響效果，讓不少觀眾直呼「戴上耳機根本是聽覺饗宴」。即便台東跨年場並未邀請韓國藝人助陣，收視表現依然亮眼，直播最高同時觀看人數一度衝上26萬人，倒數結束後，仍有超過20萬人留在線上陪阿妹繼續唱。

不少網友直言，台東跨年成功跳脫傳統晚會框架，「這才是最棒的跨年晚會」，更大讚阿妹是「真正的國寶級歌手」，一場表演不只陪觀眾跨年，甚至直接陪到忘記時間。

