台東跨年超過28萬人搶看！張惠妹串場熱舞 玖壹壹靠警察幫大忙

【緯來新聞網】張惠妹回家鄉坐鎮的台東跨年《東！帶我走 2026臺東跨年晚會》，今（31日）於台東國際地標海濱公園盛大登場，從白天一路唱到凌晨，結合主舞台與「音樂實驗場」雙軸策劃，瞬間升級成一場大型音樂節。晚間6點，主舞台由「玖壹壹」打頭陣，連唱多首嗨歌後，馬上跳上車、由警車開道衝去機場，趕場去台北唱跨年，非常拚命。截止晚間9點，現場超過10萬人次、線上不同平台的直播累積更高過18萬人。

琟娜（左起）、葛仲珊、Saya、戴愛玲、張惠妹、A-Lin、桑布伊、持修。（圖／台東縣政府提供）

本屆跨年最大亮點之一，正是提前從下午啟動的「音樂實驗場」，由「微辣舞姬」琟娜VERNA率先登場，以〈sugar free〉、〈play我呸＋turn up〉到〈Okashii〉暖身開唱，讓觀眾在正式晚會開唱前就能先進入狀態，也讓跨年不再只是「等天后」，而是從白天就開始沉浸在音樂裡。



玖壹壹擔任主舞台開場歌口，從〈打鐵〉、〈派對俠〉、〈來個蹦蹦〉一路嗨翻全場，並攜手葛西瓦帶來〈嘎勒阿勒＋跟妳媽媽說〉限定合作版本，部落語彙與街頭節奏交織，一開場就把現場氣氛推到最高點。

玖壹壹打頭陣台東跨年，現場嗨翻。（圖／台東縣政府提供）

接續登場的葛西瓦、李英宏與葛仲珊輪番上陣，葛西瓦從〈過站不停〉、〈心跳動〉、〈摩天大樓〉，李英宏則展現超強節奏感，演唱〈東方美人〉、〈萬華的蛇〉、〈大吉利〉、〈水哥〉，最後更與葛仲珊合體演出〈台北直直撞〉＋〈打破他〉，全場已瘋。



雖然台東的跨年沒有設主持人，但是坐鎮家鄉跨年的天后張惠妹，時不時會跟在後台準備的歌手一起大跳、擺動，雖然只是出現在現場的螢幕上，但只要鏡頭照到後台的張惠妹，全台就瞬間沸騰嗨叫。

葛西瓦展現演唱實力。（圖／台東縣政府提供）

李英宏帥喔！（圖／台東縣政府提供）

