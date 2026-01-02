台東跨年迷因狂出！阿妹首擔總導演封神 春風曝：她還免費提供酒水
【緯來新聞網】歌手張惠妹2024年歲末返鄉，親自擔任台東跨年晚會總導演，集結10組歌手登台演出，全場不設主持人、不見政治致詞，完全沒有商業置入，現場氛圍一路嗨到倒數結束，相關討論更迅速攻佔Threads與PTT等社群平台。
阿妹擔任台東跨年總導演。（圖／台東縣府提供）
這場在台東舉辦的跨年晚會由張惠妹全程參與規劃與執行，演出名單包括玖壹壹、葛仲珊、Saya、A-Lin、戴愛玲、持修、范曉萱等人，皆為出身台東或與當地關係深厚的藝人。活動當晚演出以接力方式進行，取消傳統主持串場與官方發言，純粹由音樂貫穿全場。
玖壹壹成員春風受訪時提到，張惠妹從彩排就親自盯場，確保所有人吃好、住好，酒水還全數免費提供。他透露雖然自己不喝酒，但看到許多歌手一路歡唱到凌晨4點，可見現場氣氛多熱烈。
張惠妹當天從下午2點就抵達後台，隨時關注演出進行，甚至被拍到多次隨節奏舞動、與現場觀眾一同搖擺。同場的A-Lin也笑說，「我們一直在補妝，因為她一直在跳！」
活動後，不少網友在社群留言表示「整場就像超大型KTV」、「台東這場真的有誠意」，並總結這場跨年能成功的幾大關鍵包括：節奏緊湊、沒有冷場、歌手全力演出、無廣告干擾與無政治露出。
