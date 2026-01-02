台東跨年阿妹喊「縣長怎不見了」真相曝！網笑：招架不住

娛樂中心／饒婉馨報導

今年台東跨年晚會不僅表演水準被封為「全台最頂」，集結了A-Lin、戴愛玲、葛仲珊等充滿能量的「大E人」，被網民戲稱根本是跨年限定的「烈酒女團」，更意外誕生了令全台笑翻的經典名場面。天后張惠妹（aMEI）在倒數煙火結束後，正準備慶祝卻突然疑惑「欸，縣長怎麼不見了？」，瞬間引發全場爆笑，事後更有網友挖出側拍畫面，揭開縣長當時「神祕消失」的逗趣過程，掀起熱烈討論。





A-Lin（從右邊數來第3個）與阿妹（從右邊數來第4個）同台熱唱，引起現場粉絲暴動，在最後倒數煙火時，更是把許多明星一起請上台跨年。（圖／台東縣政府提供）

有網友在Threads發出一段台東跨年晚會倒數煙火時的影片，畫面中，A-Lin不斷重複高喊「東帶我走」，阿妹同時也在熱情與觀眾互動慶祝新年到來，她突然想起縣長，疑惑直言「欸，縣長怎麼不見了？」，旁邊的桑步伊接話「縣長那掉下去啦」，讓全場觀眾笑翻，阿妹不禁大讚「台東怎麼這麼厲害啦」，現場氣氛相當搞笑。隨後有網友挖出畫面仔細一看，才發現縣長饒慶鈴在倒數完後，正以極快的速度「彎腰小跑」下台，甚至連主持人想攔都攔不住。





A-lin在跨年舞台上一系列發言跟舉動，讓網友看了不禁笑稱「她醒來會不會後悔」。（圖／台東縣政府提供）

影片曝光後在網路瘋傳，網友陸續留言笑稱「好愛他們的精神狀態」、「感覺好像有關心縣長，但不多」、「台東縣長這樣的作法才是對的，把舞台給表演人員，反而讓大家印象更深刻」、「A-Lin 那個『東帶我走』真的有夠ㄎㄧㄤ」、「難怪台東不用主持人，靠阿妹跟A-lin就能稱霸全場了」。有人特別點出台東縣長說的一句話，「倒數留給大家、嗓音留給妹神」，認為台東這種沒有列隊、恭送長官下台的形式，反而更貼近演唱會的感覺，也是這次台東跨年場結束後廣受好評的原因。





