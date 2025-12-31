台東跨年／三大天后後台熱舞全被拍！張惠妹壓軸登場前先嗨一波

首度來到台東跨年夜開唱的 A-Lin，談起這一刻的心情直言意義非凡，「台東對我而言是我的家、我的能量來源，因為台東這一片海一直都是我練唱的地方，所以我每次要出去外面看到海，就好像回到家一樣」。感性表示台東的大海是她練唱的起點與能量來源，一句話道盡回家演出的...

