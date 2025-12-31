台東跨年／三大天后後台熱舞全被拍！張惠妹壓軸登場前先嗨一波
台東跨年演唱會「東！帶我走」在台東市國際地標舉行，張惠妹將壓軸演出，在此之前多組歌手輪番上陣，當李英宏演唱《台北直直撞》時，螢幕突然出現後台畫面，三位唱將天后合體熱舞，讓大批觀眾尖叫聲不斷。
李英宏接在玖壹壹、葛西瓦後面演出，帶來《東方美人》、《萬華的蛇》、《大吉利》、《水哥》，表演《台北直直撞》時，只見後台的張惠妹、A-Lin、戴愛玲、桑布伊跟著熱舞；當李英宏和葛仲珊驚喜將各自的經典曲目《台北直直撞》和《打破他》結合時，後台歌手們也搞怪拿起一張紙作勢「打破」，玩得不亦樂乎。
近來推出新專輯的葛仲珊，走過憂鬱症，久違公開演出，除了演出《Slide》，演唱夯曲《皇后區的皇后》前她直呼：「已經隔了很久，但我還是皇后區的皇后！」阿妹、A-Lin繼續在後台舉起雙手跟著嗨。葛仲珊不忘帶來新歌《咖啡音》、《全壘打》，演唱《got.to.believe》時還抱著療癒她身心的愛犬「小潘」登台。
台東跨年演唱會集結玖壹壹、葛西瓦、李英宏、葛仲珊、Saya張惠春、戴愛玲、桑布伊、持修、范曉萱 & 100%，A-Lin將在跨年前登台，跨年後壓軸則是張惠妹。
