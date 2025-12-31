台東跨年／阿妹第一首就唱《三天三夜》 領軍A-Lin、葛仲珊眾歌手嗨跳

阿妹台東跨年嗨翻全場。（圖／翻攝自YouTube）

台東跨年演唱會「東！帶我走」在台東市國際地標舉行，張惠妹（阿妹）壓軸登場演出，第一首歌曲就領軍多位歌手嗨唱《三天三夜》，她高喊「全場跳起來」，以超歡樂氣氛迎來2026年第一天。

阿妹領軍已經演出完的A-Lin、戴愛玲、持修、范曉萱、葛西瓦、李英宏、桑布伊、葛仲珊等歌手一同倒數，迎來2026年。趁著台上在設置樂隊，大咖們在台上失控大聊笑翻全場，阿妹第一首歌就高唱《三天三夜》，其他歌手也一同在台上同樂大跳。

接著阿妹接連帶來《站在高崗上》、《What’s up》、《請你告訴我＋沙灘戀情》、《愛是唯一》，她特別獻唱方大同《特別的人》，並說道：「如果你有跟最親愛的人一起來，可以抱抱他、親吻他，新的一年希望大家擁抱自己最愛的人、珍惜自己最愛的人。」她也演唱前一天才公布的新歌《我的存在就是愛你》，感慨說道2025年經歷很多事情，想在這特別時刻演唱這首歌，希望大家回去可以好好欣賞歌詞的意義。

阿妹也獻唱許多溫暖抒情歌。（圖／翻攝自YouTube）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／綜合報導