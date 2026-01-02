台東跨年「做對5件事」一戰封神 她駁成功全靠中央補助：歸功別人有這麼難嗎？

台東跨年晚會《東！帶我走》由天后張惠妹、A-Lin領軍。（台東縣府提供）

台東跨年晚會《東！帶我走》一戰封神，被評為全台最強跨演唱會，國民黨前發言人鄧凱勛分析，這次台東跨年是做對了5件事情，造就教科書等級的成功案例。不過部分網友質疑，台東跨年標案3,500萬元，天后張惠妹資本額僅20萬的公司卻能得標，硬要將台東跨年成功歸功「中央補助加持」，讓民進黨「卡神」楊蕙如也看不下去，強調重點是執行力而非補助，「但把真正99分的功勞歸給別人有這麼難嗎？」

台東跨年一致好評 5原因成就教科書案例

這次台東跨年晚會毫無冷場，直播在線觀看人數破25萬。鄧凱勛分析，這場跨年之所以能成為教科書等級的案例，關鍵在於台東縣府敢於打破常規，建立了全新的「台東模式」，封神的5大關鍵首先是「沒有主持人」讓串場時間變成觀眾的大型KTV；第二，「融入台東特有的溫度」讓所有參與的觀眾甚至攤商樂在其中，互相堆疊情緒；第三，「讓音樂回歸音樂本身」不搞花俏的綜藝梗，純粹用實力說；第四，「像跟歌手的同樂會」台上台下零距離，溫馨又自在；第五，「縣府選擇退到最後面」把舞台完全交還給音樂與觀眾，展現極高政治智慧。

台東跨年晚會《東！帶我走》被評為全台最強跨演唱會。（台東縣府提供）

全靠中央千萬補助？ 卡神：中央只占1分

楊蕙如也大讚台東縣長饒慶鈴這次表現優秀，把舞台讓給張惠妹、A-Lin等歌手發揮，周邊維安、交通管制與場地劃也都有聲有色，若明年照樣這樣辦，她也想去跨年。

針對部分網友硬將功勞歸功中央補助3,000萬元，楊蕙如說明，台東跨年活動的標案，是台東縣政府得到張惠妹團隊願意合作的承諾後，提企劃去跟中央申請補助3,000萬元，縣政府自己編了500萬元。

阿妹這次回鄉跨年號召多組出身台東或與台東情感深厚的歌手好友齊聚。（台東縣府提供）

「中央給預算，有他的功勞。但不用寫得好像都是中央的功勞。」楊蕙如直言，補助3,500萬元可以辦出驚豔全台的演唱會，補助1、2億元也能拍出《零日攻擊》、《斯卡羅》等超級大爛劇，重點在於執行團隊的能力，而不是補助與否。

楊蕙如表示，若用100分給台東跨年的功臣評分，張惠妹與其團隊首功45分，A-Lin拿25，其他藝人占20分，台東縣府團隊9分，中央1分，「中央出錢不是沒有幫助，但把真正99分的功勞歸給別人有這麼難嗎？」

