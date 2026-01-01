台東跨年》公主大膽露腰 戴愛玲跨年藏12顆葡萄盼脫單

戴愛玲身材窈窕，性感秀蠻腰。（華納音樂提供）

迎接2026，全台瘋跨年，華納音樂總動員，旗下10組超人氣藝人火力全開，參與全台16場跨年晚會。其中公主戴愛玲在台東參加阿妹張惠妹擔任總導演的「東！帶我走 2026 臺東跨年晚會」，她以一身黑色性感洋裝現身，展現窈窕好身材，還與好友桑布伊、Saya載歌載舞演出部落金曲與經典代表作，讓觀眾驚喜連連。

演唱會上，saya張惠春、戴愛玲與桑布伊接力登台，最終合體演出組曲〈火〉、〈悶〉、〈拒絕再玩〉、〈冬天裡的一把火〉、〈太陽一樣〉、〈你是我的花朵〉，全場齊聲合唱，不少觀眾直呼起宛如一場萬人部落嘉年華。

廣告 廣告

戴愛玲114年12月31日參加「東！帶我走 2026 臺東跨年晚會」演出。（華納音樂提供）

戴愛玲也分享回到台東最想念的在地美食與行程，她說：「來台東最想吃的就是臭豆腐、藍蜻蜓炸雞、海邊蔥油餅，想去台東天空之鏡，還有去妹姐跟saya和A-Lin的部落走一走。」

戴愛玲2025年發行新專輯《別害怕》，還參與國際創作營開啟新篇章，也希望2026能舉辦25周年個唱。跨年時，她笑說私人願望是「脫單成功」：「口袋有12顆葡萄。」想要實驗看看西班牙傳說，在跨年午夜鐘響時吃下葡萄，在12聲鐘響前吃完12顆葡萄，順利脫單帶來幸福。

更多中時新聞網報導

林哲熹群魔亂鬥像拍漫威電影

蔡依林騎30米巨蟒穿梭大巨蛋

消費革新 營造購物體驗成挑戰