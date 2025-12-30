台東跨年＋包機秒殺！馬來西亞156旅客今抵達

台東縣政府攜手華府旅遊集團及峇迪航空（Batik Air）推出的馬來西亞5日遊包機專案，156名國際旅客今（30）抵台東。(台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真)

台東縣政府攜手華府旅遊集團及峇迪航空（Batik Air）推出的馬來西亞5日遊包機專案，156名國際旅客今（30）日近中午抵達台東，除走訪自然景點、品嘗在地美食，也將參與「2026台東跨年晚會」。旅行社指出，本次包機主打跨年演唱會行程，在馬來西亞市場引發高度關注，機票與遊程開賣後瞬間秒殺。

馬來西亞旅客強調此次行程暫未受到共軍演習影響，媒體詢問國際間是否已習慣共軍總是繞台演習，旅客回應，平常未關注此事，可能是馬來西亞人對這件事也不是太敏感，反而大家比較關注前幾天的台東、宜蘭地震是否會影響到台灣旅遊。

縣長饒慶鈴表示，今年跨年晚會邀請張惠妹號召多組重量級藝人齊聚台東，展現台東獨具特色的音樂能量。此次結合大型音樂節慶與包機旅遊，讓國際旅客在欣賞自然景觀之餘，也能深入體驗台東文化與城市氛圍，有效提升旅客停留品質與活動參與感，並帶動住宿、餐飲及周邊消費。縣府將持續拓展多元航線與國際旅遊合作機會，深化「包機帶動觀光」策略，提升台東在國際觀光市場的能見度與品牌形象。

華府旅遊集團董事長廖泳淀表示，這次包機遊程將台東年度大型演唱會納入規劃後，成功吸引馬來西亞市場關注，當地旅客報名踴躍、名額瞬間額滿，顯示旅遊結合大型活動具備高度市場潛力。未來也將延續既有合作經驗，透過包機實際運作，強化台東與國內外城市的旅遊連結，為台東觀光帶來更多彈性與可能性。

台東縣政府交通及觀光發展處長卜敏正說明，縣府今年已促成越南、泰國、馬來西亞、澎湖及金門等共10架次包機航班，吸引近3500名旅客造訪台東，創造逾5000萬元觀光消費效益，未來將持續結合音樂節慶、自然體驗、多元美食與文化活動，深化台東成為旅客「享受旅行生活的最佳目的地」。

