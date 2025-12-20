台東跨年「大咖雲集」旅宿搶購一空！網咖成另類選擇

即時中心／林耿郁報導

國旅住宿太昂貴，成為海內外遊客詬病的問題；今年台東縣跨年晚會，請到阿妹、玖壹壹等知名大咖演出，大受歡迎。如今在當地一床難求的情況下，當地可住宿網咖包間已被預訂一空。

經濟實惠！2026台東跨年晚會「東！帶我走」，請到張惠妹aMEI、ALin、玖壹壹等大咖演出，引爆歌迷熱烈追捧，即使飯店房價偏貴，但跨年夜台東縣內旅宿訂房率仍飆破9成，也讓許多動作太慢的外地旅客，只能轉往其他選項。

其中，一間位於台東市大同路的網咖，一樓為開放式空間，二樓規畫7間VIP包廂，每間內部均配置床墊，且設有2台32吋曲面螢幕電腦、耳機與電競滑鼠鍵盤，另附乾溼分離式浴廁等。

最重要的是，平日12小時收費570元、假日12小時僅收費670元，住滿24小時只要1,340元，比住飯店、民宿優惠許多，意外成為許多精打細算民眾的新選項。

網咖包廂條件簡單，但價格親民。（圖／民視新聞）

業者指出，平日包廂使用率僅約2至3成、節假日則有4至5成；但在跨年晚會效應帶動下，上周約有10至20人洽詢，都是沒有訂到跨年住宿的旅客，因此12月31日晚上的黃金時段已被「預訂一空」；雖然因為包廂數量有限，預期不會增加太多住宿收入，但應可帶動店內的餐飲業績。

對此有顧客表示，大型活動期間飯店價格偏高，網咖包廂相對便宜，整體「算是舒適」，且一般飯店沒有電腦設備，對喜歡電競的民眾而言，是絕佳的選擇；但也有另一名顧客認為，網咖打遊戲「一定會吵吵鬧鬧」，因此只有年輕人、或者喜歡熱鬧、不怕吵鬧的族群是可考慮的選擇。

網咖設有浴室，可供顧客洗澡。（圖／民視新聞）

