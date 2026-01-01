台東跨年「封神演出」影片全沒了！主辦方：僅當下能看

生活中心／李明融報導

迎接2026年，全台各縣市皆舉辦跨年晚會，其中台東場不僅邀來天后張惠妹（aMEI）坐鎮，更集結多組大咖歌手，演唱會等級的表演接力登場，全程無冷場被網友封為「今年最頂」。不過，近日有網友發現，想要上網回味這場「最強跨年」時，直播影片卻早已被下架，紛紛敲碗求上架。對此，「台東跨年晚會」粉專揭露背後原因表示：「受限於版權因素，僅有直播當下能夠觀看」。

張惠妹不僅「回家」開唱，邀請多位實力派歌星助陣，包括好友A-Lin。（圖／台東縣政府提供）本次台東跨年晚會，張惠妹不僅「回家」開唱，還親自擔任活動總導演，邀請多位實力派歌星助陣，將晚會規格昇華至全台最高。不少粉絲在活動結束後仍意猶未盡，想至YouTube頻道查看重播，卻發現影片已遭撤除，紛紛湧入「台東跨年晚會」臉書粉專留言懇求：「希望有重播，讓沒欣賞到的人可以看到」、「沒看過海濱公園這麼多人」、「很可惜無法看重播」、「可以不要鎖嗎？體諒上班族」。主辦方對此無奈回應，因受到藝人與詞曲版權限制，影片僅限直播當下即時觀看。

台東跨年「封神演出」影片全沒了⋯粉絲急壞！主辦方揭原因：僅當下能看

張惠妹親自擔任活動總導演，邀請多位實力派歌星助陣。（圖／台東縣政府提供）

在張惠妹的領軍下，好友A-Lin也同台助陣，這也是A-Lin首次在家鄉台東唱跨年。阿妹此次號召10組出身台東的歌王、歌后級好友齊聚，現場湧入超過10萬人，線上直播同步收看人數更高達25萬人，被網友一致公認為「全台最頂跨年」。阿妹作為壓軸演出，一現身便點燃全場熱情，連續開唱近1.5小時幾乎沒有停歇，演出一路持續至半夜。即便不在現場的網友也被強大能量感染，直呼「精彩到完全不想關電視」，成為2026跨年夜討論度最高的演出。

