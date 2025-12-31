台東跨年／張惠妹嗨唱100分鐘！突唱CORTIS夯歌「吳麗萍你好像搭丟賽」
記者鄭尹翔／台北報導
張惠妹在台東跨年晚會壓軸登場，率眾星合唱迎接 2026，讓《東！帶我走 2026 臺東跨年晚會》不只倒數，更成為一整天的大型音樂節。 今（31日）晚會於臺東國際地標海濱公園盛大舉行，從白天一路唱到凌晨，結合主舞台與「音樂實驗場」雙舞台策劃，成功將台東跨年升級為結合音樂、文化與土地情感的年度音樂盛事。
在台東縣政府邀請下，「妹神」張惠妹（aMEI）今年再度回到家鄉坐鎮跨年夜，主打多組跨世代、跨風格的限定合作組合，包括「范曉萱×持修」、「葛仲珊×李英宏」、「葛西瓦×玖壹壹」、「Saya×桑布伊×戴愛玲」等神仙合體接力登場，讓跨年舞台化身為音樂實驗場。加上金曲歌后 A-Lin 與 aMEI 分別坐鎮倒數前後黃金時段，被不少歌迷盛讚「三金等級音樂節」。
為了感謝台東縣政府長期支持，阿妹號召多組出身台東、或與台東情感深厚的好友齊聚，包括 A-Lin、玖壹壹、范曉萱 & 100%、李英宏、葛仲珊、持修等人，在海風與浪聲陪伴下，與數萬民眾一同迎接 2026 年第一刻。
本屆跨年另一大亮點，是下午即開跑的「音樂實驗場」，由琟娜 VERNA 打頭陣暖身開唱，讓觀眾從白天就能沉浸在音樂氛圍中，成功打破「只等天后倒數」的跨年模式。
晚間 6 點主舞台正式引爆，玖壹壹率先登場，並與葛西瓦帶來限定合作〈嘎勒阿勒＋跟妳媽媽說〉，將部落語彙與街頭節奏融合，一開場就掀起高潮。隨後葛西瓦、李英宏、葛仲珊輪番上陣，把城市節奏唱進台東夜空。
原民金曲段落成為全場情緒最高點，Saya 張惠春、戴愛玲與桑布伊接力演出並合體演唱多首經典，全場齊聲合唱，宛如一場萬人部落嘉年華。Saya 也分享心情，鼓勵大家新的一年「再為自己努力一次，勇敢往前走」。
進入深夜，持修與范曉萱 & 100% 的跨世代合作成為焦點，風格交會引發熱烈回響。倒數前核心時段，A-Lin 接棒開唱，並與 aMEI 合唱〈連名帶姓〉，情緒值直線拉滿。
晚間 23:50，所有藝人與台東縣長饒慶鈴一同登台倒數，迎接新年煙火。壓軸時刻，張惠妹重磅登場，率全體藝人合唱〈三天三夜〉，並接連帶來多首經典與新作，在煙火與歡呼聲中，為《東！帶我走 2026 臺東跨年晚會》畫下最高潮句點。
壓軸時刻，天后aMEI 重磅登場，帶領全體藝人合唱〈三天三夜〉，隨後接連唱出〈站在高崗上〉、〈What’s up〉、〈請你告訴我＋沙灘戀情〉、〈特別的人〉、〈你的存在就是愛我〉、〈愛是唯一〉、〈牙買加的檳榔〉、〈永遠的快樂〉、〈好膽你就來〉、〈Booty call〉，並與葛仲珊合作〈跳進來〉，而後又加碼嗨唱〈前進烏托邦〉，在這之前還加入了近期超夯的迷因，由人氣團體CORTIS所唱的歌曲〈GO!〉裡的韓文原句「우린필요없어다른sign」，被空耳成「吳麗萍你好像搭丟賽」，沒想到阿妹也拿來使用，讓全場瞬間嗨到翻。
