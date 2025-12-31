台東跨年｜張惠妹懂唱「CORTIS」洗腦神曲 揪A-Lin賞8000發煙火

持修（右起）、桑布伊、A-Lin、阿妹、戴愛玲、Saya、葛仲珊、琟娜VERNA齊聚台東跨年。台東縣政府提供



張惠妹（阿妹）昨（12╱31）率10組藝人登上「台東跨年晚會 東漂去旅行：〈東！帶我走〉」，倒數時刻前，A-Lin連飆多首經典歌曲，再與阿妹合唱〈連名帶姓〉，晚間 11點50分，所有藝人與台東縣長饒慶鈴一起與逾10萬觀眾齊聲倒數，迎接新年8000發煙火秀。

A-Lin穿皮褲外搭皮草大衣一連演唱〈Romadiw〉、〈大大的擁抱〉、〈你點的歌救了我〉、〈荒唐〉、〈失戀無罪〉、〈糾結重啟〉、〈不屑完美〉、〈我心已打烊〉、〈摯友〉，展現金曲歌后實力。

回到台東最想念什麼？A-Lin笑說：「當然是米苔目和臭豆腐。」至於想送在場粉絲哪首歌？她說：「應該是〈摯友〉，就是希望大家2025年結束之後要好好的面對自己，2026年要越來越好。」並表示：「希望大家可以開心的做每一件事情、開心的唱歌。」

「台東跨年晚會 東漂去旅行：〈東！帶我走〉」8000發煙火秀。台東縣政府提供

璀璨煙火秀後，阿妹接連演唱〈三天三夜〉、〈站在高崗上〉、〈What's up〉、〈請你告訴我＋沙灘戀情〉、〈特別的人〉、〈新歌〉、〈愛是唯一〉、〈牙買加的檳榔〉、〈永遠的快樂〉、〈好膽你就來〉、〈Booty call〉，並與葛仲珊合作〈跳進來〉，加碼小唱一段「CORTIS」洗腦神曲〈GO！〉， 1個半小時毫無冷場。

特別的是，阿妹更首唱新歌〈我的存在就是愛你〉，她感性表示：「這首歌是我在2025年經歷了很多事情，特別特別想在要跨過2026年、2025年的最後1天想要唱這首歌，想要表達這首歌的意思，我希望大家回去可以好好看一下歌詞、練一下，也許可以抒發你的情感。」讓台下觀眾感動不已。

