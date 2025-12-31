台東跨年／張惠妹未開唱先現身！直播創8萬人觀看 網讚：祖靈都跳起來

記者趙浩雲／台東報導

台東跨年嗨翻，戴愛玲、張惠春、桑布伊組曲炸出8萬人觀看。（圖／翻攝自yt）

《東！帶我走》2026台東跨年晚會今（31）日晚間盛大登場，活動透過YouTube同步直播，線上觀看人數一度飆破8萬人，氣氛熱度絲毫不輸現場。雖然壓軸天后aMEI張惠妹尚未正式登台，但她早已現身台下，隨著音樂熱舞，畫面曝光後立刻引發網友暴動。

稍早由張惠春、戴愛玲與桑布伊三人率先合體登台，帶來〈火〉、〈悶〉、〈冬天裡的一把火〉、〈拒絕再玩〉、〈你是我的花朵〉等經典組曲，三人邊唱邊跳、節奏火力全開，瞬間把現場氣氛推到最高點，全場觀眾跟著大合唱、大跳舞，現場宛如大型部落派對。

三人演出畫面在社群平台迅速瘋傳，網友狂刷留言直呼「祖靈都跳起來了」、「確定大家沒有喝小米酒？」、「這組合一出來真的太猛」、「台東果然是最會跳的地方」，連尚未登台的aMEI也被捕捉到在台下隨音樂擺動身體，讓粉絲更加期待壓軸登場。

台東跨年嗨翻，未登台的aMEI、AlIN也被捕捉到在台下隨音樂擺動身體。（圖／翻攝自yt）

《東！帶我走》2026台東跨年晚會卡司陣容堅強，包含玖壹壹、葛西瓦、李英宏、葛仲珊、張惠春、戴愛玲、桑布伊、持修、范曉萱&100%、A-Lin輪番接力演出，最終由天后aMEI張惠妹壓軸登場，陪伴觀眾迎接嶄新的一年。

