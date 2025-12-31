台東跨年／范曉萱唱大S遺作！向天堂喊話「最愛的好姊妹」全場都哭了

記者趙浩雲／綜合報導

藝人范曉萱在《東！帶我走》2026台東跨年晚會登台演出，特別選唱由徐熙媛作詞、自己譜曲的〈我要去哪裡〉，演出前她動情表示，這首歌要獻給「我最愛的好姊妹」，簡短一句話卻情感滿溢，讓現場氣氛瞬間靜了下來，不少觀眾聽到動容。

范曉萱、大S。（圖／翻攝自微博）

除了這段感性時刻，范曉萱隨後火力全開，接連帶來〈WHY〉、〈失敗的MAN〉、〈你的甜蜜〉等多首經典作品，聲線穩定、情緒拿捏精準，舞台狀態被大批網友盛讚「好到不像隔這麼久再聽」、「完全是回憶殺」。一柔一剛的曲目安排，既有思念也有能量，為台東跨年夜留下令人難忘的一段音樂時刻。

