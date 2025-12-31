台東跨年｜葛仲珊熬過憂鬱低潮 同框救命愛犬

葛仲珊抱著愛犬「小潘」一起登台。台東縣政府提供



張惠妹（阿妹）今（12╱31） 率10組藝人坐鎮「台東跨年晚會 東漂去旅行：〈東！帶我走〉」，主打多組跨世代、跨領域 ft. 組合，直接把跨年舞台升級為音樂實驗場，包括「范曉萱×持修」、「葛仲珊×李英宏」、「葛西瓦×玖壹壹」、「Saya×桑布伊×戴愛玲」翻玩部落金曲。

從下午啟動的「音樂實驗場」，由琟娜VERNA率先登場，以〈sugar free〉、〈play我呸＋turn up〉到〈Okashii〉暖身開唱，晚間 6 點整交棒「玖壹壹」引爆主舞台掀第一波高潮。

李英宏演唱〈東方美人〉、〈萬華的蛇〉、〈大吉利〉、〈水哥〉等歌。台東縣政府提供

接著葛西瓦、李英宏與Miss Ko葛仲珊輪番上陣，葛西瓦從〈過站不停〉、〈心跳動〉、〈摩天大樓〉接續到李英宏的〈東方美人〉、〈萬華的蛇〉、〈大吉利〉、〈水哥〉，最後葛仲珊出場合體演出〈台北直直撞＋打破他〉，把城市節奏唱進台東夜空。

最近推出新專輯《soul.food 靈食》的葛仲珊之前經歷了一段沒有期限的休息期以及長時間的憂鬱低潮，甚至長達2年感受不到食物的味道、耳朵對所有音樂麻木，今她也抱著陪自己走過低潮的愛犬「小潘」一起登台。

葛西瓦演唱〈過站不停〉、〈心跳動〉、〈摩天大樓〉。台東縣政府提供

