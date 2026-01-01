台東跨年「醉」精彩！A-Lin 狂吐金句 限制縣長致詞秒數網笑瘋

娛樂中心／程正邦報導

2026 年跨年夜全台星光熠熠，但討論度最高的莫過於台東場。不僅有「妹神」張惠妹坐鎮，天后 A-Lin 更展現出極致的幽默感。當晚由於現場未設主持人，A-Lin 索性「親自操盤」，甚至自爆表演前已經「開喝」。她整場「超鏘」且節奏感十足的金句連發，讓台下歌迷笑到流淚，網友更戲稱這場演出是「被歌唱耽誤的脫口秀」。

A-Lin在台東跨年現場多首金曲。（圖／台東縣政府提供）

「妳只有幾秒！」天后霸氣控場限制縣長致詞

當晚 A-Lin 除了帶來震撼人心的經典組曲，更與張惠妹合體獻唱《連名帶姓》，創下跨年夜的最高收視。但在倒數時刻，A-Lin 的主持魂徹底爆發，眼看距離倒數不到兩分鐘，A-Lin 才猛然想起要邀請台東縣長饒慶鈴。

在縣長準備致詞時，A-Lin 語出驚人地提醒：「妳好像只有幾秒喔，要正常發揮喔！」面對天后的調侃，縣長饒慶鈴展現高 EQ，極簡短地表示「把時間留給倒數、把嗓音留給妹神」，順利接軌跨年儀式。

國民黨前主席朱立倫與台東縣長饒慶鈴跨年、迎接新年。（圖／翻攝自朱立倫臉書）

點歌請先投幣！「那魯灣 One、Two」虧翻歌迷

跨年儀式結束後的轉場空檔，A-Lin 持續發揮搞笑本領。當台下歌迷激動大喊想聽《那魯灣情歌》時，她不改諧星本色，A-Lin 隨口哼唱兩句「那魯灣 one、那魯灣 two」後，隨即反問歌迷：「不好意思，請問你有沒有投幣？沒有的話先去換零錢。」

更有現場歌迷爆料，A-Lin 從下午兩點就開始「補妝兼補飲料」，整晚維持著微醺的 High 感，讓網友直呼：「A-Lin 是不是喝不少？」、「這場主持真的強，全程無冷場！」

在張惠妹邀請上，台東跨年眾星雲集。（圖／台東縣政府提供）

網友熱議：被歌聲耽誤的主持天才

表演片段流出後，社群平台瞬間洗版，網友紛紛留言表示：「她們聊到差點忘記倒數，快笑死」、「A-Lin 真的太鏘了，我從頭笑到尾」、「這種真性情的主持只有在台東才看得」。

